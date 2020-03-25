Реальное преступление опередило знаменитый роман: история "настоящей Лолиты"

14 июня 1948 года "агент ФБР" и Салли прибыли на побережье, остановившись в одном из отелей поблизости. Представились они отцом и дочерью.

Первое время девочка звонила и писала матери. А спустя шесть недель дочка написала, что они с семьёй уезжают в Балтимор. До этого об этом маршруте не говорилось. Заканчивалось письмо со словами:

"Больше ничего не хочу писать".

Мать девочки Элла Хорнер тут же отправилась в полицию.

Комнату в отеле явно покидали в явной спешке, осталось множество вещей. Среди них: фото из "отпуска".

На фотографии девочка в белоснежном платье сидит в комнате на качелях.

Полиция быстро установила личность мужчины. Оставалось поймать его. Но это оказалось не так легко.

***

Салли не соврала, они действительно отправились в Балтимор. Фрэнк снял комнату, устроился на работу и отправил девочку в католическую школу для девочек — под новым именем - Мадлен Лаплант.

На этот момент мужчина уже был в розыске, а то самое фото Салли было во всех газетах.

Именно в это время, по слова Салли, он начал ее насиловать.

Год спустя, весной 1949-го, Фрэнк Лассаль за преступление был заочно приговорен к сроку от 30 до 35 лет. Как только он узнал об этом из газет, он решил снова уезжать. Что странно, но девочка всё ещё верила, что Фрэнк — агент ФБР.

Внимательная соседка

В конце апреля 1949 года они уже были в Техасе. Салли Хорнер уже было 12 лет. Жили Фрэнк и Салли в одном из трейлер-парков.

Девочку снова отправили в католическую школу. Теперь она была Флоренс Планетт. Мужчина говорил, что является вдовцом. Семью жалели соседи, говоря, как Салли заботится об отце. Салли делала завтраки, обеды и ужины.

Только одного человека не умиляли эти отношения.

Соседка Рут Джанич сразу заподозрила неладное: Фрэнк всё время следил за "дочерью", она всегда должна была быть в поле зрения. Мужчина не любил, когда она общалась с соседями, появлялся из ниоткуда и уводил. Однажды Рут сделала попытку поговорить с Салли, но та, испугавшись, всё отрицала.

Вскоре соседка со своей семьёй переехала. Но поддерживать связь с Фрэнком и Флоренс Планетт продолжила.

Первое признание Салли

В начале 1950 года Рут, которая не могла оставить подозрительную семью, написала Фрэнку, что в Калифорнии полно работы. Фрэнк был готов переезжать.