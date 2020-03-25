Реальное преступление опередило знаменитый роман: история "настоящей Лолиты"

Даже самому смелому литературному вымыслу нередко бывает не догнать правду жизни. Об этом можно говорить на примере Салли Хорнер. Её история опередила роман Набокова и, безусловно, во многом на него повлияла.
Даже тот, кто не читал знаменитый роман Владимира Набокова "Лолита", знает, о чём история.
Споры о том, что повлияло на книгу, не утихают по сей день. Версии разные. Однако Набоков сам приподнимает завесу тайны прямо в тексте произведения:
"Сделал ли я с Долли то же самое, что Фрэнк Лассаль, 50-тилетний механик, сделал с 11-тилетней Салли Хорнер в 1948-ом?"
"Лолиту" в 1958-м напечатали в Штатах, где о романе уже были наслышаны. Так как тему автор разрабатывал долго, вышеупомянутое преступление ему было известно.
Но сам Набоков полностью отрицал влияние истории Хорнер на свой роман. И история создания романа во многом подтверждает правоту писателя.
История Салли
Весной 1948 года в городе Кэмден (штат Нью-Джерси) 11-летняя Салли Хорнер, в попытке добиться расположения девчонок-заводил в классе, сыграла в "правду или действие". Ей предложили украсть что-нибудь в лавке со всякой всячиной. Салли взяла самый дешёвый блокнот (пять центов).
Однако её преступление не оказалось незамеченным. Её поймал Фрэнк Лассаль, представившийся агентом ФБР.
Росла девочка, которую на самом деле звали Флоренс, но с раннего детства за ней закрепилось имя Салли, в неполной семье. Папа девочки умер, а мама Элла портнихой работала и ночью и днём. Всё для того, чтобы прокормить себя и младшую дочь. Старшая дочь Сьюзан в то время находилась в положении и готовилась к свадьбе.
В исправительную колонию не хотелось, а агент ФБР намеревался определить девочку именно туда.
Чтобы 11-летняя девочка могла избежать сурового наказания, ей было предложено "сотрудничество". Основное условие — никому ничего не рассказывать и быть послушной.
Ясно, что Лассаль к ФБР не имел никакого отношения. На тот момент 52-летний бывший механик всего полгода как вышел на волю, отсидев за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
Меньше, чем через месяц, Лассаль подкараулил Салли по дороге домой из школы. Он сообщил ей, что они должны уехать вместе в Атлантик-Сити. Это для того, чтобы, естественно, поставить точку в деле о краже. Конечно же - это секрет. Нужно было только то, чтобы девочку отпустила мама. Салли должна была рассказать, что едет к однокласснице в её семейные апартаменты у океана.
А вечером Лассаль позвонил матери Салли. Для убедительности.
То, как легко Элла Хорнер отпустила ребёнка с незнакомыми людьми, кажется непростительным. Сама Элла позже говорила, что просто не могла оплатить такой роскошный отдых, она так желала побаловать девочку!
Провожать дочь тоже не стали: Салли убедила, что сама доберётся, и мама потребовала, чтобы та писала и звонила. Следующая их встреча состоится только примерно спустя два года.
14 июня 1948 года "агент ФБР" и Салли прибыли на побережье, остановившись в одном из отелей поблизости. Представились они отцом и дочерью.
Первое время девочка звонила и писала матери. А спустя шесть недель дочка написала, что они с семьёй уезжают в Балтимор. До этого об этом маршруте не говорилось. Заканчивалось письмо со словами:
"Больше ничего не хочу писать".
Мать девочки Элла Хорнер тут же отправилась в полицию.
Комнату в отеле явно покидали в явной спешке, осталось множество вещей. Среди них: фото из "отпуска".
На фотографии девочка в белоснежном платье сидит в комнате на качелях.
Полиция быстро установила личность мужчины. Оставалось поймать его. Но это оказалось не так легко.
***
Салли не соврала, они действительно отправились в Балтимор. Фрэнк снял комнату, устроился на работу и отправил девочку в католическую школу для девочек — под новым именем - Мадлен Лаплант.
На этот момент мужчина уже был в розыске, а то самое фото Салли было во всех газетах.
Именно в это время, по слова Салли, он начал ее насиловать.
Год спустя, весной 1949-го, Фрэнк Лассаль за преступление был заочно приговорен к сроку от 30 до 35 лет. Как только он узнал об этом из газет, он решил снова уезжать. Что странно, но девочка всё ещё верила, что Фрэнк — агент ФБР.
Внимательная соседка
В конце апреля 1949 года они уже были в Техасе. Салли Хорнер уже было 12 лет. Жили Фрэнк и Салли в одном из трейлер-парков.
Девочку снова отправили в католическую школу. Теперь она была Флоренс Планетт. Мужчина говорил, что является вдовцом. Семью жалели соседи, говоря, как Салли заботится об отце. Салли делала завтраки, обеды и ужины.
Только одного человека не умиляли эти отношения.
Соседка Рут Джанич сразу заподозрила неладное: Фрэнк всё время следил за "дочерью", она всегда должна была быть в поле зрения. Мужчина не любил, когда она общалась с соседями, появлялся из ниоткуда и уводил. Однажды Рут сделала попытку поговорить с Салли, но та, испугавшись, всё отрицала.
Вскоре соседка со своей семьёй переехала. Но поддерживать связь с Фрэнком и Флоренс Планетт продолжила.
Первое признание Салли
В начале 1950 года Рут, которая не могла оставить подозрительную семью, написала Фрэнку, что в Калифорнии полно работы. Фрэнк был готов переезжать.
В то же время Салли решилась рассказать о ситуации своей из католической школы. Одноклассница ужаснулась и сказала ей, что то, что происходит - ненормально. Салли всё больше переставала слушаться Фрэнка. Мужчина не придал этому значения, поскольку уже был настроен на переезд.
В конце марта 1950 года "семья" добралась до Сан-Хосе, где их ждали Джаничи.
Фрэнк ушёл искать работу, а Салли была под присмотром Рут, которая решила надавить на девочку. Та призналась, но рассказала только о похищении и, как скучает по маме. О насилии речи не было.
Конец истории
Несмотря на то, что у Рут не был лишних средств, она всё же сделала междугородний звонок семье Салли. Дозвониться маме не получилось, последовал звонок старшей сестре, трубку поднял её супруг Эл.
Полиция вскоре прибыла в трейлер-парк: Салли была в слезах, опасаясь гнева Фрэнка. Не успокаивало даже то, что она была под охраной настоящего агента ФБР.
Фрэнк не оказал сопротивления. Обвинения в сексуальных домогательствах сначла отрицал, но быстро сдался. Мужчину получил 35 лет тюрьмы.
Продолжение кошмаров дома
Согласно материалам дела, девочка боялась, что её не примут дома, посчитав ее грязной.
"Что бы она ни сделала, я ее прощу", — слова матери Салли на полосах газет того времени.
Несмотря на то, что были те, кто сочувствуют девочки, были и те, кто осуждал. Жертв изнасилования тогда часто обвиняли в том, что они "сами виноваты". Помимо этого журналисты преследовали девочку, что также не успокаивало.
В романе Набокова - Долорес, или Лолита, как звал её Гумберт Гумберт, умирает в возрасте 17 лет из-за тяжёлых родов.
Салли Хорнер погибла в 15 лет в ДТП.
В 15 лет с поддельным удостоверением личности Салли представлялась семнадцатилетней и нередко отправлялась в соседние городки, в надежде, что её не узнают. Она познакомилась с 20-летним Эдом Бейкером. Катаясь ночью на автомобиле, молодые люди врезались грузовик. Эд выжил, а Салли умерла.
О разбитой жизни Салли Хорнер написано несколько биографических романов. Салли Хорнер пришлось справляться с пост-травматическим синдромом самой.
Существовала бы "Лолита" без Салли Хорнер?
"Простой ключ к разгадке сложных отношений между трагической историей Долорес Хейз и трагической историей Салли Хорнер найти невозможно", - приводит слова американской исследовательницы Сары Уайнман BBC.
"Нет сомнений в том, что "Лолита" существовала бы и без Салли Хорнер, - продолжает она. - В самых разных вариациях Набоков разрабатывал эту тему больше двадцати лет и в Европе, и в Америке. Но книга его была усилена и заострена включением этой реальной истории".