Подвержены ли больные туберкулезом большему риску заболевания Covid-19?

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году в Европе было зафиксировано около 290 000 новых случаев заболевания туберкулезом, а число умерших от этого заболевания достигло 26 000.
В то же время данные Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что в 2017году было зарегистрировано 483 случая этого заболевания, в том числе 62 смертельных.
Больные туберкулезом – одна из групп, подверженных высокому риску заболевания Covid-19, поэтому они должны особенно тщательно соблюдать меры предосторожности. Отмечая Всемирный день туберкулеза (24 марта), о симптомах этого заболевания, группах риска, а также лечении рассказывают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Как происходит заражение?
Туберкулез– это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия – туберкулезная палочка, или Mycobacterium tuberculosis. Зитмане поясняет, что чаще всего туберкулез поражает именно легкие, в которых возникают очаговые изменения, вызванные воспалением, однако туберкулез может быть также и в других органах, например, в почках, головном мозге, половых органах, костях и лимфатических узлах.
Заражение туберкулезом происходит воздушно-капельным путем: зараженный, кашляя, отхаркивая, чихая, а также говоря и дыша, выделяет в воздух капли, содержащие туберкулезные палочки.
Они сохраняются в воздухе несколько часов. Входя в помещение, где находился больной туберкулезом, человек вдыхает бактерии, которые дальше по дыхательным путям и бронхам поступают в легкие, где в благоприятной среде размножаются и вызывают воспалительный процесс.
Симптомы
Туберкулез обычно начинается постепенно. О нем пациенту может сигнализировать затянувшийся кашель (дольше 2-3 недель) – с мокротой или без нее, усталость, ночное потение, потеря веса, повышенная температура и боли в груди. У детей туберкулез может проявляться длительными бронхитами и пневмонией, которые трудно лечатся. Если возникают подозрения на туберкулез, необходимо связаться с семейным врачом, который может назначить пациенту дополнительные исследования, например, рентген или компьютерную томографию легких, но обычно в таких случаях пациентов направляют в амбулаторные противотуберкулезные центры к фтизиатрам – врачам, специализирующимся на лечении туберкулеза легких.
Если диагноз подтвердился и пациент заразен, лечение продолжается в специализированной больнице.
Зитмане отмечает, что туберкулез можно вылечить, если применять специальные медикаменты и тщательно выполнять рекомендации врача.
Группы риска
От туберкулеза не защищен никто. Это заболевание не характерно только для социально неблагополучных групп. Риск заболевания туберкулезом повышает и наличие у человека других заболеваний, например, иммунодефицита, заболеваний легких и почек, а также прием медикаментов, подавляющих иммунитет, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ. В связи с распространением Covid-19 больные туберкулезом должны особо соблюдать все меры предосторожности и безопасности, так как у них заболевание Covid-19 может протекать особенно тяжело – с возможными осложнениями, которые могут способствовать развитию тяжелой легочной недостаточности и даже привести к летальному исходу.
Как проходит лечение?
Лечение туберкулеза – процесс длительный. Если туберкулез обнаружен у пациента впервые, то обычно лечение продолжается приблизительно шесть месяцев. Если пациент заразен, лечение в больнице проходит в режиме изоляции. После его отмены пациент может продолжить лечение амбулаторно у пульмонолога или семейного врача, регулярно принимая медикаменты. Лечение мультирезистентных и тяжелых форм туберкулеза может длиться почти два года.
Как себя защитить?
Зитмане отмечает, что полностью от туберкулеза не защищен никто. Очень важна вакцинация от туберкулеза (BCG) всех новорожденных, прививка делается со 2-го по 5-й день жизни малыша – обычно в родильном отделении. В свою очередь фармацевт Занда Озолиня отмечает, что для снижения риска заболевания нужно соблюдать здоровый образ жизни, получать полноценное и сбалансированное питание, заниматься физкультурой, регулярно проветривать помещения, а также внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем близких и в случае подозрений обращаться к врачу.