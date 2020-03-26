Подвержены ли больные туберкулезом большему риску заболевания Covid-19?

В то же время данные Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что в 2017году было зарегистрировано 483 случая этого заболевания, в том числе 62 смертельных.

Больные туберкулезом – одна из групп, подверженных высокому риску заболевания Covid-19, поэтому они должны особенно тщательно соблюдать меры предосторожности. Отмечая Всемирный день туберкулеза (24 марта), о симптомах этого заболевания, группах риска, а также лечении рассказывают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Как происходит заражение?

Туберкулез– это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия – туберкулезная палочка, или Mycobacterium tuberculosis. Зитмане поясняет, что чаще всего туберкулез поражает именно легкие, в которых возникают очаговые изменения, вызванные воспалением, однако туберкулез может быть также и в других органах, например, в почках, головном мозге, половых органах, костях и лимфатических узлах.

Заражение туберкулезом происходит воздушно-капельным путем: зараженный, кашляя, отхаркивая, чихая, а также говоря и дыша, выделяет в воздух капли, содержащие туберкулезные палочки.

Они сохраняются в воздухе несколько часов. Входя в помещение, где находился больной туберкулезом, человек вдыхает бактерии, которые дальше по дыхательным путям и бронхам поступают в легкие, где в благоприятной среде размножаются и вызывают воспалительный процесс.

Симптомы

Туберкулез обычно начинается постепенно. О нем пациенту может сигнализировать затянувшийся кашель (дольше 2-3 недель) – с мокротой или без нее, усталость, ночное потение, потеря веса, повышенная температура и боли в груди. У детей туберкулез может проявляться длительными бронхитами и пневмонией, которые трудно лечатся. Если возникают подозрения на туберкулез, необходимо связаться с семейным врачом, который может назначить пациенту дополнительные исследования, например, рентген или компьютерную томографию легких, но обычно в таких случаях пациентов направляют в амбулаторные противотуберкулезные центры к фтизиатрам – врачам, специализирующимся на лечении туберкулеза легких.

Если диагноз подтвердился и пациент заразен, лечение продолжается в специализированной больнице.

Зитмане отмечает, что туберкулез можно вылечить, если применять специальные медикаменты и тщательно выполнять рекомендации врача.

Группы риска

От туберкулеза не защищен никто. Это заболевание не характерно только для социально неблагополучных групп. Риск заболевания туберкулезом повышает и наличие у человека других заболеваний, например, иммунодефицита, заболеваний легких и почек, а также прием медикаментов, подавляющих иммунитет, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ. В связи с распространением Covid-19 больные туберкулезом должны особо соблюдать все меры предосторожности и безопасности, так как у них заболевание Covid-19 может протекать особенно тяжело – с возможными осложнениями, которые могут способствовать развитию тяжелой легочной недостаточности и даже привести к летальному исходу.

Как проходит лечение?

Лечение туберкулеза – процесс длительный. Если туберкулез обнаружен у пациента впервые, то обычно лечение продолжается приблизительно шесть месяцев. Если пациент заразен, лечение в больнице проходит в режиме изоляции. После его отмены пациент может продолжить лечение амбулаторно у пульмонолога или семейного врача, регулярно принимая медикаменты. Лечение мультирезистентных и тяжелых форм туберкулеза может длиться почти два года.

Как себя защитить?