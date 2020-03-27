Как правильно заниматься спортом в домашних условиях?

Гимнастика в домашних условиях

У занятий гимнастикой в домашних условиях есть ряд преимуществ – нет необходимости подстраиваться под определенное время, не нужно беспокоиться о том, насколько современный у вас тренировочный костюм, можно слушаться музыку, которая вам нравится, или тренироваться в полной тишине,спланировать прием пищи до или после тренировки. Сегодня и местные, и зарубежные тренеры предлагают в Интернете онлайн-тренировки по различным видам фитнеса – пилатес, йогу, силовые тренировки, аэробику и многое другое.

Каждый может выбрать и выполнять программу в соответствии со своими желаниями и возможностями.

Занимаясь гимнастикой дома, можно использовать и палку от метлы, и бутылки с водой определенного объема, полотенце и другие предметы, которые сделают тренировки более интересными и разнообразными. Также можно использовать стол, диван, стулья и другой дополнительный инвентарь, который позволит выполнять движения, связанные с подтягиванием и отжиманием, выпады или, например, прыжки. Также эти бытовые предметы можно использовать для создания дополнительной нагрузки. Здесь можно дать волю фантазии и поимпровизировать!

Не забывайте! Домашние помещения, независимо от тренировок, следует проветривать хотя бы два раза в день– утром и вечером, чтобы в них циркулировал воздух.

Гимнастика для всей семьи

Чтобы тренировки были эффективными, каждый должен выполнять программы, соответствующие своим потребностям и возможностям. Если есть желание заниматься вместе с детьми, тренировки нужно превратить в игру или здоровое соревнование, например, планкинг или сидение у стены на корточках на время.Разумеется, не переусердствуя и соблюдая правильную технику выполнения упражнений! Можно делать приседания, отжимания в положении лежа и упражнения для брюшного пресса – максимальное количество раз за определенную единицу времени. Также можно выполнять различные упражнения на гибкость, равновесие, координацию движений, реакцию и точность, используя мяч и другой спортивный инвентарь. Есть также много разных упражнений, которые можно выполнять в паре с партнером.

Обратите внимание на питание!

Длительное пребывание дома требует большей самодисциплины и соблюдения правильного режима питания. В домашнем режиме желательно своевременно спланировать время приема пищи, чтобы не приходилось то и дело открывать холодильник между основными приемами пищи, рекомендует тренер.Воду нужно пить по крайней мере за полчаса до или через полтора часа после еды. Тренировки желательно проводить по крайней мере через час после еды, а после тренировки можно есть уже через 40 минут.

Заботьтесь о своем настроении!

Находясь дома, желательно ограничить просмотр телевидения, определив конкретные телепередачи и время их просмотра, а не использовать телевизор в качестве фона для более важных занятий. То же самое относится к бесцельному времяпровождению в интернете – вместо этого лучше прочитать какую-нибудь познавательную книгу, расширяющую кругозор.

Злиднис желает всем использовать это время для обдумывания жизненных ценностей, определяя для себя ценное и отсеивая лишнее, оценивая и благодаря за то, что каждому из нас дано, поддерживая и вдохновляя своих близких и всех тех, для кого это время стало большим испытанием из-за проблем со здоровьем, финансами или в личной жизни. Здоровья и спокойствия всем нам!

Совет фармацевта

Фармацевт Илзе Приедниеце рекомендует каждому подумать сейчас о своем общем состоянии здоровья и выбрать для этого подходящие занятия. Здоровые движения и активный образ жизни – неотъемлемая часть поддержания здоровья.

В то же время не следует перенапрягаться и сразу выбирать для себя неподходящую нагрузку.

Также нужно следить за своими ощущениями – если вы чувствуете выраженную усталость или мышечные судороги, на помощь могут прийти препараты магния. Они бывают в различных формах – таблеток, капсул, растворимых во рту и в воде порошков и сиропов. Это как безрецептурные медикаменты, так и пищевые добавки. Каждый может выбрать для себя наиболее подходящую и удобную форму. Перед приемом проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, который посоветует наиболее подходящее средство. Нужно учитывать, что препараты магния нужно принимать курсами. В продаже имеются препараты магния в различных комбинациях с витаминами, например, группы B, или минералами и микроэлементами (кальцием, цинком).