"2 года и 8 месяцев не могу их обнять, а он на свободе". Суд по ДТП с двойным смертельным исходом

ФОТО: Из личного архива Элины Дмитриенко

После суда первой инстанции сторона обвиняемого подала апелляцию, требуя изменить меру пресечения на условное лишение свободы и настаивая на том, что это был не обгон.

Апелляционный суд

Линия защиты продолжала утверждать, что виной трагедии стало плохое состояние здоровья обвиняемого. В пользу обвиняемого говорило и отсутствие других нарушений, а также хорошие рекомендации от соседей.

Однако решающим стало мнение вызванного специалиста автотехнических экспертиз в купе с экспертизой судмедэксперта и показаниями третьего водителя.

Суд постановил, что это был обгон. Хронические заболевания, которые могли бы вызвать потерю сознанию, доказаны не были.

К слову, еще один участник ДТП - водитель Ford Focus - проходил в этом деле лишь как свидетель. По словам Элины, после трагедии в суде своих соболезнований он не принес, помощи не предлагал.

Однако он дал показания об обгоне, совершенном водителем Opel Vectra, и таким образом эти свидетельства косвенно помогли наказать главного виновника ДТП.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции - пять лет лишения свободы. Сторона обвиняемого продолжала настаивать на смягчении приговора и подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Что это значило для Элины? Рану, которая и так не заживает, продолжали резать по-живому, ведь каждое слушание - это снова фотографии самых близких людей, которых уже рядом нет, это снова погружение в тот день, в те обстоятельства, в те ощущения. Каждый суд для Элины заканчивался истерикой, эмоциональным срывом и опустошением. "Вот уже два года и восемь месяцев я не могу обнять своих близких, а виновный продолжает оставаться на свободе", - так она себя чувствовала, когда сторона обвиняемого подала кассационную жалобу в Верховный суд.

ФОТО: Из личного архива Элины Дмитриенко

Верховный суд. Точка

17 марта этого года Верховный суд вынес решение отклонить кассационную жалобу, указав, что ДТП случилось по причине небезопасного обгона, что классифицируется

как недопустимо легкомысленный поступок, унесший две жизни и нанесший телесные повреждения средней тяжести одному человеку.

Суд оставил в силе пять лет лишения свободы для уже 77-летнего водителя Opel Vectra. Это решение суда обжалованию не подлежит.

Вместо заключения

Два года и девять месяцев и суд трех инстанций - срок, понадобившийся для того, чтобы виновник происшествия наконец получил наказание. Элина рассказывает, что многие сдаются. Ей говорили, что виновника ДТП не посадят ввиду преклонного возраста - максимум будет условное лишение свободы. Поэтому многие соглашаются на материальные компенсации. По словам Элины, сторона обвиняемого также предлагала ей денежную сумму.

"Моя семья не продается. Дело не в названной сумме. Для нас это просто неприемлемо", - отрезала такое предложение Элина.

ФОТО: Из личного архива Элины Дмитриенко

Позиция Элины и ее мужа Олега на протяжении всего судебного процесса была непоколебима - вне зависимости от возраста виновный должен ответить по закону и понести настоящее наказание: он грубо нарушил ПДД, что повлекло за собой две смерти, в том числе - ребенка. Семья Элины очень благодарна прокурору и судьям, достойно выполнившим свою работу.

"В день ее рождения стоять на ее могиле - это был ад", - признается Элина, добавляя, что Оля с бабушкой были не разлей вода. Так и ушли - вместе.