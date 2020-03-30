"2 года и 8 месяцев не могу их обнять, а он на свободе". Суд по ДТП с двойным смертельным исходом

13 июня 2017 года - день, который забрал у Элины Дмитриенко маму и дочь. Через 11 дней у шестилетней Оли должен был быть день рождения. Вместо праздника случились похороны. Жизнь девочки и ее бабушки оборвалась по вине водителя, который совершал неудачный обгон. Только спустя два года и девять месяцев после ДТП Верховный суд наконец поставил точку в этом деле.
День трагедии
Маму Элины - Марину Сенину - знали многие. У нее был книжный магазин SIA Magisters. В тот день Элина с мамой и дочерью Олей как раз везли книги в детский сад в Каугури. Не довезли.
На Вентспилсском шоссе случилось страшное - фронтальное столкновение, унесшее две жизни. Шестилетней Оли Дмитриенко и 58-летней Марины Сениной.
Виновником ДТП стал 75-летний водитель Opel Vectra Caravan 2004 года выпуска. Совершая неудачный обгон, он въехал в автомобиль марки Mazda. За рулем этого автомобиля была Элина, на заднем сиденье - пристегнувшись, ее мама, а в детском кресле - шестилетняя дочь. Сзади в машину Элины врезался еще и Ford Focus, за рулем которого был молодой мужчина.
Исход: две смерти и телесные повреждения средней тяжести у Элины. Главный виновник ДТП - водитель Opel Vectra, а также водитель Ford Focus - уцелели.
"Я сначала повернулась к маме спросить, что с Олей, к ребенку - уже потом. В первые секунды мне казалось, что все будет замечательно...
Потом я увидела своего ребенка - она сидела, наклонившись вперед, на волосах ее был цветок лилии - привезли еще из отпуска", - так первые минуты после ДТП описала Элина.
Она вспомнила, что ее мама в результате ДТП вылетела из-под ремня, ее ноги оказались под водительским сиденьем - она словно застыла в сидячей позе. По словам Элины, поэтому маму очень долго не могли вызволить из машины. Ребенок же после аварии так и остался в детском кресле.
По воспоминаниям Элины, ее мама погибла в течение 15 минут после аварии, малышка - в течение 30 минут. Когда Олю доставал из машины пожарный, пульс еще был, но когда примчалась детская реанимационная бригада - было уже поздно.
Саму Элину тоже зажало: часть руля рухнула на ногу, ее тоже не могли долго достать, закрывали брезентом, пока ломали дверь.
Водитель Ford Focus выбрался из автомобиля самостоятельно, мог передвигаться. Главного виновника ДТП - водителя Opel Vectra, совершавшего обгон, - в стабильном состоянии увезла "скорая".
Следствие. Суд первой инстанции
Около полутора лет понадобилось для того, чтобы виновнику ДТП вынесли наказание. Суд Рижского района приговорил водителя Opel Vectra к пяти годам лишения свободы.
В суде он вину признал лишь частично, настаивал, что обгон не совершал, а всему причиной стало плохое самочувствие - помутнение и потеря сознания. "Когда пришел в себя - уже было все в дыму", - заверял он в суде.
На этом же настаивала линия защиты и семья обвиняемого - у мужчины в возрасте, мол, были проблемы со здоровьем, в тот роковой день он якобы ехал к врачу-специалисту.
Что примечательно - один, сам за рулем. Немного странно, учитывая плохое самочувствие, на котором настаивала семья.
На вопрос прокурора, почему обвиняемый ни разу не навестил могилку девочки, он ответил, что по причине плохого самочувствия.
После суда первой инстанции сторона обвиняемого подала апелляцию, требуя изменить меру пресечения на условное лишение свободы и настаивая на том, что это был не обгон.
Апелляционный суд
Линия защиты продолжала утверждать, что виной трагедии стало плохое состояние здоровья обвиняемого. В пользу обвиняемого говорило и отсутствие других нарушений, а также хорошие рекомендации от соседей.
Однако решающим стало мнение вызванного специалиста автотехнических экспертиз в купе с экспертизой судмедэксперта и показаниями третьего водителя.
Суд постановил, что это был обгон. Хронические заболевания, которые могли бы вызвать потерю сознанию, доказаны не были.
К слову, еще один участник ДТП - водитель Ford Focus - проходил в этом деле лишь как свидетель. По словам Элины, после трагедии в суде своих соболезнований он не принес, помощи не предлагал.
Однако он дал показания об обгоне, совершенном водителем Opel Vectra, и таким образом эти свидетельства косвенно помогли наказать главного виновника ДТП.
Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции - пять лет лишения свободы. Сторона обвиняемого продолжала настаивать на смягчении приговора и подала кассационную жалобу в Верховный суд.
Что это значило для Элины? Рану, которая и так не заживает, продолжали резать по-живому, ведь каждое слушание - это снова фотографии самых близких людей, которых уже рядом нет, это снова погружение в тот день, в те обстоятельства, в те ощущения. Каждый суд для Элины заканчивался истерикой, эмоциональным срывом и опустошением.
"Вот уже два года и восемь месяцев я не могу обнять своих близких, а виновный продолжает оставаться на свободе",
- так она себя чувствовала, когда сторона обвиняемого подала кассационную жалобу в Верховный суд.
Верховный суд. Точка
17 марта этого года Верховный суд вынес решение отклонить кассационную жалобу, указав, что ДТП случилось по причине небезопасного обгона, что классифицируется
как недопустимо легкомысленный поступок, унесший две жизни и нанесший телесные повреждения средней тяжести одному человеку.
Суд оставил в силе пять лет лишения свободы для уже 77-летнего водителя Opel Vectra. Это решение суда обжалованию не подлежит.
Вместо заключения
Два года и девять месяцев и суд трех инстанций - срок, понадобившийся для того, чтобы виновник происшествия наконец получил наказание. Элина рассказывает, что многие сдаются. Ей говорили, что виновника ДТП не посадят ввиду преклонного возраста - максимум будет условное лишение свободы. Поэтому многие соглашаются на материальные компенсации. По словам Элины, сторона обвиняемого также предлагала ей денежную сумму.
"Моя семья не продается. Дело не в названной сумме. Для нас это просто неприемлемо", - отрезала такое предложение Элина.
Позиция Элины и ее мужа Олега на протяжении всего судебного процесса была непоколебима - вне зависимости от возраста виновный должен ответить по закону и понести настоящее наказание: он грубо нарушил ПДД, что повлекло за собой две смерти, в том числе - ребенка. Семья Элины очень благодарна прокурору и судьям, достойно выполнившим свою работу.
"В день ее рождения стоять на ее могиле - это был ад", - признается Элина, добавляя, что Оля с бабушкой были не разлей вода. Так и ушли - вместе.