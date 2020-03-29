"Расходы на борьбу с эпидемией — мелочи по сравнению со смертью миллионов"

— Этот кризис совершенно беспрецедентный, поэтому, естественно, мои оценки почти из воздуха. Думаю, что речь может идти о потере 10–15% ВВП в этом квартале, а дальше, если все пойдет нормально, то порядка 3% по итогам года. Эти 3% сложатся из больших потерь сейчас и восстановительного роста потом.

— Это если все факторы, включая коронавирус, удачно сойдутся? Ведь сейчас валится все и во всем мире.

— Да. Например, этот хороший сценарий для нашей экономики включает хороший сценарий для американской экономики. Допустим, рынок нефти не может восстановиться без того, чтобы американцы начали просто ездить на работу, как до коронавируса.

Потеря в 3% ВВП для российской экономики — это оптимистично-реалистичный сценарий. Это будет значить, что правительство справилось и все справились.

— А каков пессимистичный сценарий?

— Думаю, что это что-то типа перехода к военному потреблению и уровню жизни. Конечно, разница большая: бомбы не будут падать и люди не будут умирать от них, но люди будут недоедать. Это, собственно, американская Великая депрессия. С нашим началом 90-х трудно сравнивать, потому что тогда уровень жизни и уровень потребления были очень низкими. Мы долго втягивались и привыкали к этому. Сейчас переход будет очень резким.

— В обращении вы вместе с другими его составителями пишете, что государство должно выделить 5–10 триллионов на помощь гражданам и бизнесу. Кому и как эти деньги нужно раздать?

— Прежде всего гражданам, но и бизнесу тоже. Лично я считаю, что нужно раздать всем гражданам определенную сумму. Если так нельзя раздать, то нужно добавить какую-то разовую выплату пенсионерам и принять меры по повышению пособия по безработице. Что-то придумать для неформально занятых.

— А что делать с бизнесом?

— Бизнес немного меньше [нас] беспокоит, потому что у правительства есть планы по раздаче денег. Но если вы посмотрите новости последних дней, то увидите, что многие бизнесы уже заранее начали говорить, какие у них большие проблемы. Проблема любого правительства в том, что в кризис за помощью обращаются все: и те, кто оказался в кризисе из-за того, что выплатил все деньги акционерам, и те, кто реально пострадал.

Раздача денег гражданам — это отчасти выход из этого положения. Уже не правительство, а граждане решат, чьи товары они купят и кого они поддержат.

— Как вы в целом оцениваете экономические меры, которые предложил Путин?