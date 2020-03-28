Вс, 29.03.2020
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В субботу на шоссе Рига- Саулкрасты образовалась 10-километровая пробка

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ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В субботу, 28 марта, на автодороге из Риги в Саулкрасты образовался автомобильный затор длиной более 10 километров.

На выезде из Риги пробка стоит от магазина Depo в Берги до поворота на Балтэзерс, а на Таллиннском шоссе продолжается от Адажи до моста через Гаую.

Как сообщили в Саулкрастской краевой думе, сегодня этот приморский город переполнен людьми, потому что у многих рижан в Саулкрасты есть дачи, садовые домики. Пользуясь хорошей погодой, люди массово приезжают в город. Вчера вечером были переполнены все местные продовольственные магазины, кафе, автостоянки.

На туристических объектах края размещены информационные плакаты о мерах предосторожности, также самоуправление через социальные сети распространяет призывы воздержаться от осмотра популярных объектов во время режима чрезвычайной ситуации, но люди, к сожалению, все это не соблюдают, в отличие от местных жителей, которые стараются не выходить из дома, сообщили в краевой думе.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Саулкрастском крае пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

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