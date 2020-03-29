Фото ⟩ В Ригу доставлен миллион масок и респираторов из Китая

Утром в воскресенье, 29 марта, в Риге приземлился самолет авиакомпании airBaltic, который доставил из Китая около миллиона защитных лицевых масок и респираторов.
Грузовой спецрейс airBaltic в международный аэропорт Урумчи (Китай) и обратно в Ригу был выполнен по запросу Национальной службы здравоохранения (NVD). Из регионов Чжэнчжоу и Иу доставлены 900 тыс. масок и 80 тыс. респираторов, которые будут переданы медицинским учреждениям в Латвии.
На следующей неделе планируются дополнительные поставки более 4 млн масок и респираторов, сообщили в NVD.