Родственники: ХАМАС вернул тело Шири Бибас, ее убили в плену

"После процесса опознания в Институте судебной медицины сегодня утром мы получили новости, которых боялись больше всего. Наша Шири была убита в плену и теперь вернулась домой к своим сыновьям, мужу, сестре и всей своей семье, чтобы упокоиться", - сказано в сообщении.

Как добавили родственники, они до последнего верили, что Шири жива: "Мы продолжали надеяться, что сможем снова их обнять, но теперь мы сломлены и скорбим".

Ложные останки Шири Бибас

20 февраля террористы ХАМАС передали Израилю гробы с телами четырех заложников, утверждая, что это израильтянка Шири Бибас, ее дети Ариэль и Кфир, а также 83-летний Одед Лифшиц. Все они были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. На тот момент Кфиру было 9 месяцев, его брату Ариэлю - 4 года. Самой Шири - 32 года. Согласно судебно-медицинской экспертизе, мальчики были убиты террористами в ноябре 2023 года.