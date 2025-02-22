Боевики террористической группировки ХАМАС вернули тело израильской заложницы Шири Бибас. Власти Израиля опознали его и установили, что женщина была убита в плену. Об этом говорится в заявлении семьи Бибас, распространенном в субботу, 22 февраля.
Родственники: ХАМАС вернул тело Шири Бибас, ее убили в плену
"После процесса опознания в Институте судебной медицины сегодня утром мы получили новости, которых боялись больше всего. Наша Шири была убита в плену и теперь вернулась домой к своим сыновьям, мужу, сестре и всей своей семье, чтобы упокоиться", - сказано в сообщении.
Как добавили родственники, они до последнего верили, что Шири жива: "Мы продолжали надеяться, что сможем снова их обнять, но теперь мы сломлены и скорбим".
Ложные останки Шири Бибас
20 февраля террористы ХАМАС передали Израилю гробы с телами четырех заложников, утверждая, что это израильтянка Шири Бибас, ее дети Ариэль и Кфир, а также 83-летний Одед Лифшиц. Все они были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. На тот момент Кфиру было 9 месяцев, его брату Ариэлю - 4 года. Самой Шири - 32 года. Согласно судебно-медицинской экспертизе, мальчики были убиты террористами в ноябре 2023 года.
Однако выяснилось, что четвертое тело принадлежит не Шири Бибас, а неизвестной жительнице сектора Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мужа Шири и отца малышей Ярдена Бибаса боевики оставили в живых и отпустили 1 февраля. Мужчину удерживали в заложниках отдельно от родных, не давая общаться с семьей.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников было согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.
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