Путинская Россия не поменяется

То, что Россия сегодня собою представляет - место, где преследуют инакомыслящих; место, где любые "нестандартные", по мнению властей, человеческие проявления объявлены вне закона; место, где стараниями властей и пропагандистов насилие рассматривается как часть повседневной жизни; место, где ценится только право сильного; место, где цензура в порядке вещей; место, где донос для многих стал просто методом достижения нужных результатов. Так вот это место, со всеми этими своими качествами - не поменяется. В нынешней властно-общественной конфигурации - не поменяется.

Жестокости станет больше

Скажу больше. Гипотетическое возвращение "западных благ", и даже только их американской части - эти качества России, как государства, да и как общества, только усилит. Уже не надо будет натужно гордиться тем, что все - вплоть до трусов - на тебе российское.

Хотя, в принципе, Россия - и особенно ее большие богатые города - всегда умели жить жизнью, соединяющей прочти беспрецедентное в мире удобство с нормализированным насилием. Да что далеко ходить - я сама так умела жить.

Ну что же - комфортность жизни станет еще выше, и степень жестокости - тоже.

И еще одно в России не изменится. Такими же поразительными останутся достоинство и отвага тех, кто, оставаясь там, осмеливается сопротивляться. По-разному и с разной степенью "громкости" и очевидности для внешнего мира, но сопротивляться.

Им я бесконечно благодарна. Впрочем, это мое чувство тоже не поменялось - от новостной ленты оно не зависит.

Автор: Анна Наринская, журналист, документалист, куратор выставок, научный сотрудник IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) в Вене.

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