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Глава МИД внесла в "черный список" певца из Кахастана. У него планировался концерт в Даугавпилсе (1)

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Жандаурен Аблаев
Жандаурен Аблаев Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила внести в так называемый черный писок или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, казахского исполнителя Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом Jazzdauren, сообщает агентство LETA со ссылкой на пост министра в соцсетях.

Как сообщила Браже, Аблаеву на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Закон позволяет запретить въезд иностранцу, если компетентные органы считают, что его пребывание в стране может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку либо мешать расследованию уголовного дела.

Судя по информации на сайте Biļešu paradīze, на 9 марта был запланирован концерт Jazzdauren в Дворце культуры Даугавпилса.

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Напомним, недавно Браже внесла в "черный" список румынского певца Иону Ионицу - двойника Юрия Шатунова. В марте у него были запланированы концерты в Даугавпилсе и Риге.

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