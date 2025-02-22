«Опасности и риски, присущие американским альянсам, в большинстве случаев очевидны и интуитивно понятны, в то время как преимущества зачастую — косвенные и часто проявляются в том, что что-то плохое НЕ происходит. Поэтому их труднее даже описать, не то что измерить», — говорится в их статье для бюллетеня Военного колледжа армии США.

Трамп как раз из тех, кто уверен, что европейские союзники наживаются на Америке, и требует от них раскошелиться.

Однако Брэндс и Фивер подсчитали, что США на самом деле зарабатывают благодаря альянсам в три раза больше, чем тратят. И дело не только в деньгах.

Альянсы вроде НАТО до сих пор позволяли Америке казаться сильнее, чем она есть на самом деле. Да, у США самая мощная армия, но альянс — дешевле и лучше. Брэндс и Фивер сравнивают его с сыгранной спортивной командой против наскоро собранной. Благодаря союзникам США экономят на военных базах вдали от родных берегов и на разведке.

Чем крепче военные связи с союзниками, тем прочнее и экономические. Роль защитника десятилетиями позволяла американцам выбивать у европейцев преференции в торговле. А принадлежность к одному альянсу обеспечивала стабильность и предотвращала разрыв отношений, даже когда политики ссорились вдрызг.

США до сих пор были главной защитой восточных рубежей Европы. Открытие первого постоянного гарнизона армии США в Польше 21 марта 2023 года Фото: AFP