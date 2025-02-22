Невидимые потери: почему Россию не останавливают десятки тысяч погибших на фронте?

Люди, воевавшие и погибшие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР, обычно не включаются в наш поименный список потерь. Однако изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, мы пришли к выводу, что подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек.

Подавляющие большинство этих потерь пришлось на первый год вторжения — и это сопоставимо с потерями всех официальных подразделений российских сил за этот период (25 769 человек).

Но мобилизованных жителей самопровозглашенных республик редко хоронят в России, большинство не учились в российских школах и имели гораздо меньше социальных связей внутри России, чем сами россияне.

Три из десяти

«На контракт я попал так: на Курском вокзале украл сумку у пассажира. И оперативники меня сразу же взяли, там же камеры стоят везде. Они мне сказали, если не хочешь снова за решетку, то подписывай контракт. Сказали, что в моем возрасте на передовую все равно не отправят, будешь тыловым рабочим. Ну я и согласился», — так летом 2024 года попавший в плен Ильдус Садыков рассказывал украинским военным о том, как оказался на фронте. Ему было 59 лет.