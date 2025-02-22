США в ходе переговоров с Украиной о привилегированном доступе к украинским природным ресурсам пригрозили отключить Украину от спутниковых терминалов Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
Киев отклонил первый проект соглашения, указав, что в него не включены гарантии безопасности для Украины.
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Киев предоставил американским компаниям привилегированный доступ к природным ресурсам Украины в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине при его предшественнике Джо Байдене.
Украина, в свою очередь, хочет получить от США гарантии безопасности в обмен на ценные права на обширные природные ресурсы и полезные ископаемые. Киев требует вступления в НАТО или массированного развертывания западных войск и современного оборудования в рамках более широкого соглашения о прекращении огня с Россией.
Вопрос доступа Украины к терминалам Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска прозвучал на переговорах после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальный проект соглашения. Этот вопрос был вновь поднят в четверг, когда специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог встретился с Зеленским во время визита в Киев, сообщил Reuters один из источников.
Источник сообщил, что в ходе встречи Украине сообщили, что ей грозит приостановка предоставления услуг Starlink, если она не достигнет соглашения по минералам, добавив, что это станет огромной потерей для Украины.
В пятницу президент Украины объявил, что команды США и Украины работают над соглашением, а Трамп заявил, что ожидает его скорого подписания.
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