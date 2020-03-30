В мире вырос спрос на презервативы

Гендиректор компании Джефф Абрахам написал в Twitter:

"Во времена неуверенности и изоляции совершенно естественно стремиться к физической и эмоциональной близости", - приводит его слова GQ.

Бренд рад не только тому, что выросли цифры в бюджете, но и тем, что помогает людям продолжать практиковать безопасный секс, а также контролировать рождаемость.

В компании даже планируют отдать 250 000 презервативов покупателям бесплатно, но, к сожалению, акция действует только для жителей Америки.

Спрос также отметило издание Hindustan Times. Они утверждают, что спрос вырос на 25-50 %.