В мире вырос спрос на презервативы

Известный американский бренд секс-товаров Promescent был первым, кто сообщил скачке спроса. Рост продаж возрос на 54 %, пишет GQ.
Гендиректор компании Джефф Абрахам написал в Twitter:
"Во времена неуверенности и изоляции совершенно естественно стремиться к физической и эмоциональной близости", - приводит его слова GQ.
Бренд рад не только тому, что выросли цифры в бюджете, но и тем, что помогает людям продолжать практиковать безопасный секс, а также контролировать рождаемость.
В компании даже планируют отдать 250 000 презервативов покупателям бесплатно, но, к сожалению, акция действует только для жителей Америки.
Спрос также отметило издание Hindustan Times. Они утверждают, что спрос вырос на 25-50 %.
В свою очередь РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, сообщает, что в России на фоне пандемии Covid-19 за одну неделю на 31,8% возросли продажи презервативов.