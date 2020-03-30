В Латвии и мире критически не хватает средств индивидуальной защиты - например, перчаток, дезинфекторов и масок для лица. Специалисты предупреждают: от заражения коронавирусом могут помочь только особенные, сертифицированные маски. Сейчас многие люди занимаются тем, что шьют маски самостоятельно. Недавно особое внимание привлекли маски латвийского бренда Nolo - мало того что в их названии фигурирует понятие "Covid-19", еще и в описании указано, что они "действительно работают". Портал Apollo.lv выяснил, так ли это.

Социальные сети пестрят объявлениями - людям предлагают приобрести маски для лица - предложений множество. Особенное внимание привлек латвийский бренд Nolo - аксессуар для лица, который предлагают приобрести, называется Anti COVID19, а в описании указано, что у товара нет медицинского сертификата, но он "действительно работает, его можно стирать и гладить".

Главный дизайнер и основатель Nolo Виктория Йониене говорит, что Anti COVID19 - это просто название, и не видит никакой проблемы - так можно привлечь людей, которые ищут подобные товары, ссылаясь на ключевые слова, что упрощает поиск в Интернете.

"Мы не являемся большим брендом за границей, иначе нас не найдут - а так нас могут найти иностранцы", - в разговоре с Apollo.lv отметила Йониене. На вопрос, не вводит ли это название потребителей в заблуждение, дизайнер ответила, что "мы не аптека, не какой-то специализированный магазин. Мы - магазин моды и можем давать название, какое хотим. Скоро у нас будет майка с надписью F**k the virus - это не значит, что мы хотим, чтобы люди вступали в половой контакт с вирусом", - сказала дизайнер. По ее словам, концепция бренда - бунт, и в чем проблема с названием маски - ей не понятно. "Если хочешь, можно использовать, если не хочешь - не надо. Немного юмора. Я не вижу проблемы", - заключила Виктория.

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На страничке бренда в сети Facebook указано, что маски "хорошо выглядят, будут мотивировать не касаться лица, а также помогут избежать нежеланных поцелуев". Однако нигде не указано, что эти маски защитят от коронавируса.

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Рекламой маски в своем Facebook поделилась и дочь дизайнера - Беата Йоните, которая сейчас работает советником министра внутренних дел Сандиса Гиргенса. На одной из фотографий запечатлен и министр - он надел маску Nolo.

По словам дизайнера, перед тем как продавать маски, она связалась с Госагентством лекарств, так как хотела получить медицинский сертификат. Агентство официально ответило, что этому продукту не нужен никакой сертификат, так как он не предусмотрен для хирургии или другой отрасли медицины.

ФОТО: Виктория Йониене

"Если производитель одноразовых масок для лица (напоминаем, что продукт рекламировался как многоразовый) предусмотрел, что они защитят потребителя от рисков, которые могут привести к серьезным последствиям, например, к смерти или к необратимым последствиям в связи с вредными биологическими агентами (например, коронавирусом), то, согласно регуле 2016/425, такие средства защиты входят в III категорию риска и должны пройти оценку в соответствующих структурах", - сказано в письме Госагентства лекарств.

Центр защиты прав потребителей (PTAC ) указывает, что если о названии ничего сказать не может, то все равно нужно различать две вещи. Если люди, которые шьют маски для лица из ткани и презентуют их как простые аксессуары, у которых нет никакой защитной функции, то такие продавать можно. Если предприятие уверяет, что продукт "действительно работает" или защищает от конкретных внешних факторов, то это надо доказать, указала представитель PTAC Агрита Тьярве.

Маски Nolo ежедневно покупают 20-40 человек, и это не является соломинкой в условиях кризиса для предприятия, на котором работают 40 человек, заключила дизайнер.