Можно ли бороться с брошенными велосипедами? Полиция пока бессильна

В Рижской муниципальной полиции рассказали, что сейчас они не имеют права убирать с улиц брошенные велосипеды, вне зависимости от того, пристегнутые они или нет.

В законодательстве нет каких-либо правил или закона на этот счет. Но Рижская дума планирует принять новые правила, которые позволят бороться с брошенными велосипедами.

"Наш план заключается в том, чтобы подготовить специальные наклейки, которые будут клеить на заброшенные велосипеды. На наклейке будет указано до какого периода этот велосипед нужно забрать или переместить.

Если в указанный период владелец не отреагирует, то муниципальная полиция Риги будет его эвакуировать.

Скорее всего его поместят на определенный склад. На протяжении ещё какого-то периода владелец сможет его забрать и скорее всего придется заплатить штраф. Но если и это не сделают, то велосипед утилизируют", - рассказала вице-мэр Риги Линда Озола.

В правилах нужно будет определить критерии, по которым велосипед будет считаться брошенным, потому что юридически велосипеды - это частная собственность.

"На велосипедах нет номерных знаков, в отличии от машин, по которым можно идентифицировать владельца. Поэтому у самоуправления очень ограничены возможности найти владельца таких велосипедов, а иногда ее вовсе нет", - признала Линда Озола.

Сообщается, что новые правила Рижская дума может принять уже этим летом.

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