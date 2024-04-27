"Ресурсов нет". Эксперты о том, продержится ли Украина до лета

Аналитики Института мировой экономики (IfW) из Киля, на севере Германии, ведущие постоянный мониторинг западной помощи Киеву, также прогнозируют, что принятых пакетов помощи, в том числе и от США, на рекордную сумму почти в 61 миллиард долларов, будет недостаточно для новых наступательных операций ВСУ. "Это крайне необходимая поддержка, но в общем плане она не меняет правила игры и обеспечит лишь временное облегчение", - комментирует руководитель подразделения Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

С имеющимися ресурсами, вероятность отвоевания ВСУ захваченных территорий в ближайшей перспективе скептически оценивает отставной полковник, в прошлом командующий британскими силами в Афганистане Ричард Кемп. По его оценкам, "хотя новые пакеты помощи помогут сдержать (наступление РФ. - Ред.), они не дадут возможности Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению", - приводит его анализ газета The Daily Telegraph.

Скепсис Кемпа обусловлен также и тем, что "утомленная войной Украина просто не имеет достаточно войск и после более чем двух лет тяжелых сражений, похоже, не очень желает начинать необходимую ей большую мобилизацию". У ВСУ, по его оценкам, есть не более шести месяцев для того, чтобы попытаться достичь прорыва.