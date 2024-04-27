Сб, 27.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Украинские дроны атаковали нефтезавод и военный аэродром в России (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В ночь на субботу, 27 апреля, в Краснодарском крае России было сбито более десятка дронов, сообщил утром в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"По информации на данный момент, сбито более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры", - написал Кондратьев.

По его словам, серьезных повреждений нет. Однако сообщения местных жителей и видео в Telegram-каналах, показывают, что ночью в районе было шумно. Кроме того, атака беспилотников была также направлена ​​против военного аэродрома в Краснодарском крае.

В свою очередь глава Славянского района, где расположен одноименный нефтеперерабатывающий завод, сообщил, что на предприятии в результате атаки была повреждена ректификационная колонна.

В то же время российская пропаганда со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что ее силы ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и еще два - над оккупированным Крымом.

С начала 2024 года Украина усилила интенсивность атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, в марте дроны атаковали НПЗ не менее 14 раз и вывели из строя часть оборудования заводов.

В результате производство бензина в России упало, а цены на него выросли.

США попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку опасаются роста мировых цен на нефть и ответных ударов России, сообщает Русская служба BBC.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх