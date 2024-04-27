"По информации на данный момент, сбито более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры", - написал Кондратьев.

По его словам, серьезных повреждений нет. Однако сообщения местных жителей и видео в Telegram-каналах, показывают, что ночью в районе было шумно. Кроме того, атака беспилотников была также направлена ​​против военного аэродрома в Краснодарском крае.

В свою очередь глава Славянского района, где расположен одноименный нефтеперерабатывающий завод, сообщил, что на предприятии в результате атаки была повреждена ректификационная колонна.

В то же время российская пропаганда со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что ее силы ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и еще два - над оккупированным Крымом.

Russian Telegram channels report a drone attack on the Slavyansk-EKO refinery, Ilsky oil refinery, and a bitumen plant in Russia's Krasnodar region last night.



Locals report multiple explosions and fires. According to eyewitnesses, the explosions did not stop for more than 30… pic.twitter.com/oyXBVg9eW3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2024

С начала 2024 года Украина усилила интенсивность атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, в марте дроны атаковали НПЗ не менее 14 раз и вывели из строя часть оборудования заводов.

В результате производство бензина в России упало, а цены на него выросли.

США попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку опасаются роста мировых цен на нефть и ответных ударов России, сообщает Русская служба BBC.

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