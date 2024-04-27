Фото По всей Латвии проходит Большая толока

Официальное открытие Большой толоки состоится в 11:00 часов утра на Закюсала, где большая территория нуждается в уборке от мусора. Водолазы также придут помочь с уборкой мусора из Даугавы.

В этом году на Большую толоку поданы заявки на 1138 мест. Заявлено 836 место по сбору мусора и 530 мест по благоустройству, а также 105 одиночных мероприятий по сбору мусора.

После Большой толоки с 15:00 до 18:00 всех участников субботника и не только их общество Праздника песни и Латвийская ассоциация дирижеров приглашают на Большую эстраду в Межапарк. Организаторы предлагают хорам и всем желающим собраться в Серебряной роще на совместное исполнение хоровых и народных песен.

Галерея: Большая толока в 2023 году

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