Латвийские родители назвали признаки хорошей школы

Характеризуя идеальную школу, родители оказались относительно единодушны, указав на ряд важных критериев: безопасная среда в школе и вокруг нее (45 %), профессиональные учителя (44 %), качественная учебная программа (43 %), помимо получения знаний, школа уделяет внимание приобретению учениками сквозных навыков (42 %), легкодоступность, например, близость к дому, месту работы (42 %), современные методы обучения, в том числе новейшие технологии (36 %), свидетельствуют результаты опроса.

В свою очередь отвечая на вопрос о том, по каким критериям родители выбирали общеобразовательное учреждение для своего ребенка, в качестве главного 63 % назвали удобное местоположение (близко к дому или работе).

Другими важными критериями при выборе школы родители назвали профессиональных учителей и администрацию школы (25 %), предлагаемые школой обширные возможности, такие как внеклассные мероприятия, группа продленного дня, кружки по интересам (24 %), хорошее материально-техническое обеспечение, например, состояние школьных помещений, использование современных технологий (23 %), безопасная физическая и эмоциональная среда (21 %).

Tele2 в сотрудничестве с Norstat провела опрос в феврале 2024 года, в нем приняли участие 500 родителей в возрасте 25-65 лет (имеющие одного или несколько детей)

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