Комментарий Спор глухого со слепым: как общаются эстонское государство и православная церковь

Государство, испытывая к нему брезгливость и не питая иллюзий относительно его интеграции, обходило его стороной, ожидая, что он куда-то денется. А он вот не девается никуда. И своим поведением подтверждает, что неисправим и что так к нему и надо относиться. Тупик? В общем, да.

С православной церковью, как ни странно, у государства похожие отношения. Как устроен и как работает этот древний и весьма странный в современном бюрократическом смысле институт, государству приходится выяснять лишь сейчас опытным путем. Здравый смысл, из которого исходит светская власть, тут не всегда работает, все выглядит довольно запутанно. Поэтому не очень заметная в общественно-политической жизни страны ЭПЦ МП жила себе и окормляла паству. Тоже маргинализовалась, если угодно, хотя и без буйства.

Митрополит Евгений на службе в Александро-Невском соборе, 2019. Фото: Remo Tõnismäe/postimees Grupp/scanpix Baltics

До широкомасштабного вторжения России в Украину и резкой милитаризации всех сфер российской жизни, включая религиозную, никаких принципиальных вопросов к ЭПЦ МП не возникало. А сейчас внезапно выяснилось, что в Эстонии действует, исходя из политической логики, настоящая «пятая колонна», частично, вроде Пюхтицкого монастыря, подчиненная напрямую патриарху Кириллу! Это вызвало у государства очередной приступ уже привычного страха, который проявился в формулировках типа «поддержка терроризма». А это, в свою очередь, перепугало противоположную сторону, решившую, что теперь ей вообще конец.