Видео Под Цесисом двое мужчин избили знакомого и обнаженным засунули в багажник

Незадолго до полуночи во время патрулирования в Цесисском крае у сотрудников правоохранительных органов возникли подозрения относительно действий водителя автомобиля марки Citroen. Когда автомобиль был остановлен, сомнения полицейских подтвердились - мужчина за рулем был нетрезв.

"При проверке водителя на содержание алкоголя выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, у него в крови было констатировано 2,38 промилле", - сообщили в полиции.

В ходе осмотра автомобиля правоохранители предположили, что помимо пьяного водителя и его пассажира в машине мог находиться еще один человек.

"В багажнике был обнаружен обнаженный мужчина с травмами. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где зафиксировали легкие телесные повреждения. Позже пострадавшего отправили домой", - отметили в полиции.

Известно, что преступник и жертва были знакомы. Не исключено, что преступник, взяв себе союзника, хотел отомстить по личным мотивам.

"Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к месту жительства потерпевшего, где нанесли телесные повреждения мужчине 1961 года рождения. После этого они заставили пострадавшего раздеться, обнаженным сесть в автомобиль и продолжили путь", - рассказали в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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