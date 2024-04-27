Президент будет участвовать в мероприятиях 34-й годовщины восстановления независимости Латвии

На 10:30 запланирована торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы, а в 12:00 Ринкевич примет участие в торжественном заседании Сейма.

В Рижском замке в 15:00 пройдет церемония вручения высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестурса и Креста признания. В 17:00 состоится концерт "Музыка в Рижском замке. Илона Багеле и джазовый оркестр "Мираж".

Канцелярия президента отмечает, что это будет второй концерт, который в качестве традиции в Рижском замке возродил президент Латвии. Концерт посвящен людям, особо отмеченным за их трудовой вклад на благо Латвии. На этот раз в Рижский замок приглашены медицинские работники из Кулдигской больницы, объединения Балвской и Гулбенской больниц, Екабпилсской региональной больницы и отделения паллиативного ухода стационара "Бикерниеки".

На концерт приглашены также другие удостоенные высших государственных наград, члены клуба Декларации 4 мая и культурные деятели Латвии, которые в этом году отметили важные юбилеи и с которыми в Риге и в ходе региональных визитов встречался президент.

34 года назад, 4 мая 1990 года, Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики", которой была восстановлена Конституция, принятая в 1922 году.

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