Туркменистан запретил слово "коронавирус"

Власти Туркменистана за время запретили использовать слово "коронавирус", сообщает "Медуза".
В официальных СМИ Туркменистана про пандемию Covid-19 почти нет никакой информации, а люди, которые говорят об этом вирусе или выходят на улицу в масках, могут быть задержаны, сообщает международная организация "Репортеры без границ".
Организация считает, что скрывая информацию о коронавирусе, власти Туркменистана таким образом угрожают здоровью жителей.
Согласно официальным данным, в Туркменистане до сих пор не зарегистрирован ни один случай Covid-19.
"Медуза" отмечает, что в середине марта глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы, т.е жечь лекарственную траву, которую в народе называют могильником.