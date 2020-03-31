Вт, 31.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET

Туркменистан запретил слово "коронавирус"

Житель Туркменистана, иллюстрация

ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти Туркменистана за время запретили использовать слово "коронавирус", сообщает "Медуза".

В официальных СМИ Туркменистана про пандемию Covid-19 почти нет никакой информации, а люди, которые говорят об этом вирусе или выходят на улицу в масках, могут быть задержаны, сообщает международная организация "Репортеры без границ".

Организация считает, что скрывая информацию о коронавирусе, власти Туркменистана таким образом угрожают здоровью жителей. 

Согласно официальным данным, в Туркменистане до сих пор не зарегистрирован ни один случай Covid-19. 

"Медуза" отмечает, что в середине марта глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы, т.е жечь лекарственную траву, которую в народе называют могильником. 

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