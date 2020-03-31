Дистанционное обучение будут развивать с помощью двух телеканалов

С 6 апреля в эфире будет транслироваться контент для учеников 1-4-х классов, а с 14 апреля - для учеников 5-6-х классов. Возможно, позже будет подготовлен контент и для учеников 9-12-х классов.

Министр считает, что внедрение таких каналов позволит создать для учащихся младших классов эффект присутствия, а также разнообразить и облегчить подготовку учебного процесса для учителей.