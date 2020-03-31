Дистанционное обучение будут развивать с помощью двух телеканалов

С 6 апреля телевизионные каналы ReTV и Sportacentrs.com будут показывать предназначенный для школьников контент и станут образовательными каналами "Tava klase", сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.
С 6 апреля в эфире будет транслироваться контент для учеников 1-4-х классов, а с 14 апреля - для учеников 5-6-х классов. Возможно, позже будет подготовлен контент и для учеников 9-12-х классов.
Министр считает, что внедрение таких каналов позволит создать для учащихся младших классов эффект присутствия, а также разнообразить и облегчить подготовку учебного процесса для учителей.
Министр сообщила, что на подготовку и трансляцию контента в течение двух месяцев будет потрачено около 360 000 евро. Половина финансирования будет причитаться учителям, которые будут создавать оригинальный контент.