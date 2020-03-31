"У меня есть закалка". Назначен новый исполнительный директор Риги

Ивета Залпетере в течение многих лет являлась главой правления Государственного агентства приватизации, принимала участие с создании Гарантийного фонда алиментов, работала в Министерстве юстиции и занимала ряд других должностей в государственном управлении.

"Когда я руководила Госагенством приватизации, случился кризис, и надо было разделить активы банка на хорошие и плохие, создать новый банк - Citadele. У меня большой опыт не только в сфере госуправления, но и в управлении государственными обществами капитала. Я думаю, мой опыт может быть полезен для Риги, где, на мой взгляд, недостаточно координации и эффективного управления муниципальными предприятиями", - сказала Залпетере.

"Сейчас сложное время и в Риге, и в стране, но у меня есть закалка, я привыкла к сложностям", - сказала она.

Залпетере также отметила, что у муниципальных предприятий в приоритете должна быть социальная ответственность, а не только прибыль. Например, это касается ситуации с предприятием Rīgas satiksme, которое сократило рейсы - "деньги - это важно, но куда важнее - здоровье населения", - сказала Залпетере.

Так как Радзевич отстранен, а не уволен, временная администрация создала должность заместителя исполнительного директора Риги, назначила на нее Залпетере, а затем возложила на нее статус исполняющей обязанности исполнительного директора - до внеочередных выборов в Рижскую думу.

Причиной отстранения Радзевича стала "безответственность во время режима чрезвычайной ситуации" при выполнении обязанностей исполнительного директора Риги и держателя долей предприятий самоуправления.