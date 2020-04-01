"Стало отключаться сознание и начало тошнить": Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

Лазарева рассказала, что с обеда начала чувствовать слабость, и даже решила прилечь.

"Проснулась я минут через сорок, уже с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала скорую, понимая, что очевидно что-то пошло не так. Минут через сорок приехала скорая", - поделилась артистка.

Врач объяснил Лазаревой, везти ее пока никуда не может, но поставит два укола - обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать медиков снова.

"Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить", - описала свое состояние Татьяна.

Врач приехал и вколол актрисе морфин. Потом Лазареву отвезли в больницу.

"Не очень понятно было в какую, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он", - заключает она.

Татьяне Лазаревой немедленно взяли анализ мочи и крови, поставив заодно постоянный катетер в вену. Минут через 15 повезли делать МРТ.

"МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я", - делится Татьяна.

Она подчеркнула, что лежит в чистом от коронавируса отделениями, "под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая". Сейчас у Лазаревой ничего не болит.

"Единственное, что меня беспокоит - это то, что меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И ещё я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет",- подытожила она.