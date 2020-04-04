Депрессия и выгорание: что нас ждет после Covid-19? Беседа с психиатром Марисом Таубе

- Когда человек теряет работу, главный смысл - в социальной поддержке, в социализации. Человек вступает в ряды безработных, посещает курсы, учится, чувствует себя ценным и продолжает жить. У меня был пациент, который после кризиса 2008 года получил два высших образования. В этой ситуации, конечно, все сложнее. Потерявший работу ничего не может изменить, потому что он должен сидеть дома.

Именно поэтому так важно каждый день ощущать стабильность, хотя бы небольшое чувство безопасности и уверенности.

Правительству необходимо действовать незамедлительно, сказав: в пятницу начинаем выплачивать пособия. Многим людям уже сегодня нечего есть.

- Известно ли что-нибудь о влиянии ситуации с новым коронавирусом на психическое благополучие людей?

- Первые данные об этом кризисе поступают из Китая. Симптомы депрессии были обнаружены у 50% медицинского персонала, занимающегося профилактикой кризисов, у 44% из них - симптомы тревоги, нарушения сна. В целом 70% опрошенных врачей страдают психическими расстройствами.

- Можно ли уже сейчас наблюдать за новыми психологическими феноменами? С самого начала кризиса было заметно, что общество поляризуется - как будто разделилось на две части. Некоторые выражали страх и говорили: "Мы все умрем", другие - что "все надумано" и игнорировали происходящее. Те, кто вел себя будто ничего не происходит, называли дураками тех, кто носил маски, перчатки и соблюдал дистанцию. Вторые, в свою очередь, обвиняли первых в безответственности.

- Надо учитывать, что у большинства из нас есть нарушения - очень мало здоровых личностей, которые подходят ко всему прагматично. Большинство людей невротичны. Каждый из нас неизбежно переживает все стадии реакции на кризис. Первая фаза - отрицание и неосторожное поведение, вторая - гнев, поиск виновного. Это то, что мы видим сейчас - как в комментариях в соцсетях, так и на улице. Затем мы постепенно начинаем успокаиваться. Мне в меньшей степени нравятся фаталисты - те, у кого нет естественной защитной реакции. Те, кто пытается бороться как может, в стрессовых ситуациях более успешно выходят из кризиса.

То, как каждый из нас переживает кризис - здесь все индивидуально. Все зависит от человека. Я рекомендую жить не только в негативной среде, а стараться переключаться на что-то другое. Нужно принять эту повседневную жизнь за норму, а не жить постоянно с мыслью, продлят ли завтра режим чрезвычайной ситуации.

- Когда я читаю, сколько жизней унес Covid-19, я невольно задумываюсь о других смертях, которые последуют за пережитым стрессом. Болезни сердца, рак, самоубийства, алкоголизм. На данный момент сравнивать несуществующие числа некорректно, но…