Католический мир отмечает Пасху: что надо знать о самом важном дне в году

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Дата праздника привязана к лунному календарю. Католики отмечают Пасху в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием, то есть в 2020 году это 12 апреля. Для верующих этот день является самым важным в году.

Как подготовиться к Пасхе

Накануне этого великого дня принято красить яйца, посещать богослужения, встречаться с близкими, устраивать гуляния и бурные домашние посиделки с родственниками и друзьями.

Это самый большой праздник и день вселенской радости, ведь Иисус в этот день воскрес, доказав и показав всем, что каждый будет достоин встретить его в Царствии Небесном.

Подготовка к Пасхе проходит в Великий пост. Перед самим праздником лучше также посетить церковь, чтобы помолиться и послушать проповедь священника. Можно собраться всей семьей, чтобы подготовиться к праздничному дню вместе с теми, кто вам дороже всего на свете.

Галерея: Католики отмечают Пасху

Все основные приготовления происходят за день до Пасхи, потому что

в сам праздник, согласно традиции, нельзя убираться, готовить и работать. В этот день все отдыхают, получают удовольствие от общения и радуются.

Особым этот праздник является для детей, которые получают в подарок шоколадных зайцев, а также другие сладости. У католиков принято дарить детям на Пасху подарки.

Традиции и приметы на католическую Пасху

По традиции, большинство католических семей проводят утро Светлого Христова Воскресения в церкви. Тот, кто не может себе позволить отправиться в церковь, прочтет молитвы дома.

Для некоторых народов символом Пасхи является кролик, для других - ягненок.

Универсальным символом праздника можно назвать букет цветов, являющийся знаком вечной жизни. Мужчины дарят цветы своим матерям и женам.

Для детей существуют специальные игры. Взрослые прячут яйца, а дети должны их найти. Побеждает тот, кто найдет больше всего яиц. Это очень веселая игра, которая помогает детям приобщиться к радости воскрешения Мессии в их детском и беззаботном мире.

Галерея: Празднование Пасхи в мире

Согласно католическим приметам,

если на Пасху кто-то незнакомый попросит вас о помощи, это значит, что Господь таким образом помогает снять грех с души. Именно поэтому нельзя отказывать людям в этот великий праздник.

Отмечается Пасха еще с вечера субботы, то есть с 11 апреля, когда после торжественного богослужения церковнослужители разводят костер и зажигают от него большую свечу. Прихожане зажигают от этой свечи свои свечки и несут их домой. Также накануне Пасхи у католиков проводится обряд крещения взрослых. Он необходим для очищения грехов, для наполнения жизни радостью.