Секс и коронавирус: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Но если вы не пользовались презервативами, полагаясь на прерванный половой акт, то вы рискуете вдвойне, и тогда вам необходимо начать ими пользоваться.

Могу ли я заразиться коронавирусом, прикасаясь к половым органам партнера или партнерши?

Джордж: Если вы будете трогать интимные места друг друга, то весьма вероятно, что вы будете одновременно и целоваться, а мы знаем, что этот вирус передается в том числе со слюной.

Теоретически, любая возможность перенесения вируса на другую поверхность - например, из вашего рта вам на руки, потом на ваши половые органы, потом в рот или нос вашего партнера - все это увеличивает риск инфицирования, и важно свести этот риск до абсолютного минимума.

Поэтому отсутствие контакта с тем, с кем вы постоянно не живете вместе, особенно важно.

Как мне во время эпидемии поддерживать отношения? Я не хочу быть в одиночестве.

Фокс: Нынешняя эпидемия многих заставила пересмотреть свой взгляд на то, как должна быть устроена полноценная сексуальная жизнь, и что они понимают под приятными, приносящими радость и удовольствие отношениями.

Я знаю, что некоторые пары начали сейчас писать друг другу эротические рассказы, а те, кто находится в отношениях, но вынужден быть на карантине по разным адресам, с пользой проводят эту дистанцированную паузу. Очень многие дают волю фантазиям. На самом деле, если творчески подойти к этому, то существует масса способов получить сексуальное удовольствие друг от друга, не будучи при этом вместе.

Также важно помнить, что сейчас многие могут осознать, что у них с партнером разные либидо. То есть, например, раньше вы встречались с кем-то раз в неделю, а тут вдруг оказались под одной крышей [на карантине]. Может оказаться, что вам хочется секса тогда, когда партнеру не хочется, или наоборот. Важно проговаривать такие моменты с полным уважением и пониманием нужд обоих.

Если люди живут вместе, это не означает, что они автоматически доступны для секса в любую минуту. А тем, кто оказался в ситуации, когда он или она живут с партнером, но им кажется, что их принуждают к сексу, может помочь специальная горячая линия.

Увеличивается ли мой риск заразиться коронавирусом, если у меня уже есть ВИЧ-инфекция?

Фокс: Доктор Майкл Брейди из Фонда по борьбе со СПИДом дал по этому поводу прекрасный совет.

Если вы уже регулярно принимаете какие-то препараты в связи с ВИЧ-инфекцией, и у вас хороший анализ на CD4-лимфоциты (количество белых кровяных клеток, борющихся с инфекцией), а также неопределяемая вирусная нагрузка (не выявляемое при анализе крови количество ВИЧ в крови), то тогда не считается, что ваша иммунная система ослаблена.