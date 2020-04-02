Пижама, треники или костюм: что говорит о вас одежда, в которой вы переживаете самоизоляцию

Новая и парадная пижама

Вы обзавелись модной пижамой в первый же день самоизоляции, либо она ждала на полке, когда же настанет ее час. Сейчас как раз тот самый момент! Вы - оптимист и видите сплошные плюсы в данной ситуации. Главное - не забывайте про стирку и смену любимой пижамы, хоть иногда!

Хозяйский халат

Вы - хозяин и властелин своего дома. Сейчас вы как никогда понимаете выражение "Мой дом - моя крепость". Надевая хозяйский халат по утрам, вы чувствуете себя королем или королевой. Когда еще можно ощутить себя кинозвездой в ее апартаментах, когда никуда не надо спешить и можно насладиться моментом.

Психологи издания предполагают, что такие люди уже давно сделали запасы, а теперь, надев халат и включив любимую музыку, наслаждаются отдыхом. Любители халатов - это те, кто может сделать паузу и преспокойно сидеть в любимом кресле с бокалом чего-то очень достойного. Добавьте к вашему образу эффектную домашнюю обувь. Когда еще порадовать себя, если не сейчас?

В нижнем белье или топлес

Ого! Уж неизвестно, хорошо это или плохо! Первый вариант - быть может, у вас нет домашней одежды. Второй вариант - вы впали в уныние и не знаете, как пережить все предстоящие дни (или недели) самоизоляции.

Чувство тревожности и беспокойства - это абсолютно нормальные чувства в этот период. Психологи советуют все-таки надеть футболку или худи и сесть смотреть (или читать) что-то жизнеутверждающее. Либо вот вам наши рекомендации:

Спортивный костюм

Все больше и больше тренеров стали выходить онлайн и рассказывать, как не запустить себя в период самоизоляции. Возможно, сейчас самое время достать спортивный костюм и пообещать себе осилить новую фитнес-программу. Спортивный костюм - это совсем не мотивация, ведь спортсмены не ходят целыми днями в форме. Впрочем, главное - чтобы вам было удобно!

Костюм как в офис

Находясь в самоизоляции, вы работаете из дома. Ваш обычный день - это регулярные созвоны в Zoom и видеоконференции. Вы пытаетесь быть в рабочей форме и каждое утро собираетесь на работу как в офис. Комфортно ли вам в этой одежде либо это привычка?