Чт, 2.04.2020
Истинный "выгодополучатель" самоизоляции - собака. Нет больше этих грустных глаз, смотрящих на тебя, пока ты одеваешься на работу (наверно, он думал, что каждый раз я уходила прыгать на площадку с другими собаками без него).
Вероника Рутковска, журналист TVNET
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  • Канал "Пятница" анонсировал первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы

Канал "Пятница" анонсировал первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы
Видео

Екатерина Варнава и Александр Гудков

ФОТО: скриншот видео

Первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы! Что может вернуть звезд шоу-бизнеса в детство и заставить отрываться по полной? Как ведут себя артисты, попадая в нелепые ситуации? Что выведет их из себя, а что рассмешит до слез? 

Ведущие разделят звездных гостей на женскую и мужскую команды и вместе с ними пройдут испытания. Кто круче — мальчики или девочки? На эту битву можно смотреть вечно!

Видео: Анонс программы "Бой с Гёрлс"

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