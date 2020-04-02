Канал "Пятница" анонсировал первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы
Первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы! Что может вернуть звезд шоу-бизнеса в детство и заставить отрываться по полной? Как ведут себя артисты, попадая в нелепые ситуации? Что выведет их из себя, а что рассмешит до слез?
Ведущие разделят звездных гостей на женскую и мужскую команды и вместе с ними пройдут испытания. Кто круче — мальчики или девочки? На эту битву можно смотреть вечно!
Видео: Анонс программы "Бой с Гёрлс"