Неправда – вдыхание водяного пара не уничтожает вирус в организме

Ссылка на некоего безымянного китайского эксперта, который утверждает, что вдыхание водяного пара убивает вирус Covid-19 на 100% — такая фотография гуляет по социальной сети Facebook и в Whatsapp на русском и английском языках. Люди делятся этой информацией, к чему и призывает картинка.

Водяной пар якобы убивает вирус, если тот присутствует в легких, горле или носу, поскольку вирус не переносит температуру паров теплой воды, говорится в картинке.

Но данное утверждение совершенно беспочвенно и не имеет никакого научного подтверждения. Вдыхание водяного пара не излечивает, ранее Re:Check подтвердил врач-инфекционист Марис Лиепиньш. Это народный метод, который иногда может облегчить дыхание, но никоим образом не излечивает вирусную инфекцию.

Имеются ли в настоящее время лекарственные препараты или терапия, позволяющие предупреждать или лечить Covid -19?

"Ряд средств западной медицины, а также традиционных народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов заболевания Covid-19, тем не менее, в настоящее время нет фактических данных, которые бы могли свидетельствовать о том, что действие какого либо из имеющихся препаратов позволяет предотвратить или лечить данное заболевание. ВОЗ не рекомендует проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики, с целью профилактики или лечения инфекции Covid-19. В то же время ведутся клинические испытания ряда средств как западной, так и традиционной народной медицины. ВОЗ продолжит публиковать обновленные сведения по мере появления клинических данных", — говорится на странице Всемирной организации здравоохранения.

Рекомендации лечиться вдыханием пара была опровергнута и другими СМИ по проверке фактов. Всемирная организация здравоохранения призывает не лечиться от коронавируса горячими ваннами, кварцевыми лампами и другими народными средствами.

Вывод: вдыхание водяного пара не уничтожает вирус в организме; данное утверждение беспочвенно и не имеет никакого научного подтверждения.