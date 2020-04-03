Малообеспеченным, малоимущим и многодетным семьям в Риге выдадут карты на еду

Помощь получат семьи, зарегистрированные в регистре поддержки семей столичного самоуправления.

Номинальная стоимость карты на одного ребенка рассчитана по 1,42 евро за каждый рабочий день с начала чрезвычайного положения 13 марта.

Планируется, что карты семьям будут выдаваться с середины апреля. В настоящее время проводится ценовой опрос среди розничных сетей, в магазинах которых можно будет использовать карты.

Помощь будет предоставлена 13 031 ребенку, в том числе 4079 детям дошкольного возраста и 8952 школьникам.

Карты можно будет использовать только для покупки продуктов питания. На них нельзя будет приобретать энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия.