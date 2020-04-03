Covid-19 в приюте: заразились еще несколько бездомных

Часть зараженных до выявления заболевания находилась в лечебных учреждениях, и по крайней мере двое стали источником заражения для других, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (SPKC) Юрий Перевощиков.

Перевощиков призвал лечебные учреждения уделять дополнительное внимание пациентам, не имеющим постоянного места жительства, и принимать усиленные меры предосторожности.

Поскольку заболевшие до выявления Covid-19 уже были заражены и при этом свободно перемещались, а возможно и подрабатывали, Перевощиков рекомендует и работодателям быть осторожными с этой категорией людей.

Если такой человек работал на предприятии и у других работников проявились легкие респираторные симптомы, возможно, нужно провести тестирование, добавил эпидемиолог.

Как сообщалось, на территории приюта, будет установлена армейская палатка, в которую поместят здоровых постояльцев закрытого на карантин приюта.

В пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.