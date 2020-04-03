Пт, 3.04.2020
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В Латвии подтверждено еще 35 случаев Covid-19. Всего - 493

ФОТО: NMPD

В пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.

В минувшие сутки проведено 1364 анализа, из них положительными были 35. В общей сложности на данный момент проверены 18 198 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

В больницах находится 31 пациент с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии.

Уже сообщалось, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен

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