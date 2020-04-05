БЦЖ и коронавирус: защищает ли от Covid-19 прививка от туберкулеза?

Может ли известная с начала прошлого столетия прививка БЦЖ (бациллы Кальмета - Герена), применяемая для профилактики туберкулеза у детей, защитить организм и от опасного коронавируса SARS-CoV-2? Ученые сразу в нескольких странах мира, в том числе Германии, приступили к исследованиям в этой области.

Создание вакцины-кандидата VPM1002

При этом речь не идет о том, чтобы переквалифицировать вакцину БЦЖ в вакцину от SARS-CoV-2. Однако если подтвердится предположение ученых, что она усиливает естественный иммунитет человека к вирусным заболеваниям дыхательных путей, то не исключено, что прививку БЦЖ можно будет использовать с этой целью до тех пор, пока на рынке не появится специальная вакцина от коронавируса.

В пользу этой гипотезы говорят, помимо прочего, опубликованные в конце марта научным Обществом Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft) результаты лабораторных опытов на мышах. Они показали, в частности, что в крови грызунов, привитых вакциной БЦЖ, обнаруживалась меньшая концентрация вирусов гриппа группы А.

Профессор Штефан Кауфман (Stefan Kaufmann) руководит отделением иммунологии Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине, он - один из ведущих мировых специалистов в области исследований по защите от туберкулеза. Несколько лет назад под его руководством путем генетических изменений вакцины БЦЖ была создана вакцина-кандидат VPM1002, которая, по оценке немецких специалистов, может быть еще более эффективной в области борьбы с туберкулезом, чем вакцина БЦЖ.

Вакцина БЦЖ как способ укрепить иммунитет к коронавирусу

Как рассказал профессор Кауфман в интервью DW, теперь он и его коллеги готовятся к проведению клинических испытаний этой вакцины-кандидата. Цель - проверить, способна ли она также усилить иммунитет организма к вирусам гриппа и вирусным заболеваниям дыхательных путей, в том числе пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Ожидается, что в этих исследованиях примет участие медицинский персонал ряда клиник по всей Германии - как группа, особенно часто сталкивающаяся с источником подобной инфекции.

Так выглядит коронавирус под электронным микроскопом ФОТО: picture-alliance/dpa/AP/NIAID-RML

По словам профессора Кауфмана, пока нельзя сказать, какое именно воздействие будет иметь прививка вакциной-кандидатом VPM1002. "В идеале привитые люди перестанут заболевать. Другой вариант воздействия - тот, при котором заболевание будет протекать у них в приглушенной форме", - поясняет он. "Сказать, что после прививки люди получат стопроцентную защиту, нельзя. Однако этого нельзя утверждать и в отношении других вакцин", - добавляет Кауфман.

По его словам, в случае успеха этих клинических испытаний - их первые результаты, вероятно, будут готовы уже к осени - вакцина VPM1002 может быть зарегистрирована на рынке в течение всего нескольких месяцев. "По отношению к заболеванию COVID-19 прививка VPM1002 не является классической вакцинацией, - отметил ученый в беседе с DW. - Если классическая вакцина всегда направлена на борьбу с определенным возбудителем инфекции, то VPM1002 служит скорее стимулированию естественного иммунитета человека".