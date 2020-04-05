В Пярну Covid-19 нашли у работника супермаркета. Проверили всех, оказалось - заболевших больше

"Вышел в числе последних, полиция закрыла все здание", - прокомментировал в соцсетях в группе Märgatud24 Pärnus один из последних посетителей магазина в 15:30. Сотрудник Maxima также написал, что сегодня в их магазине проходила коронапроверка.

"Все сотрудники должны были сдать пробу. Те, у кого был выходной, должны были прийти на место и сдать пробу", - написано в комментарии.

Как рассказали находившиеся на месте, около магазина было несколько полицейских патрулей.

Находящийся в Пярну на Рижском шоссе торговый центр, площадь которого составляет около 12 000 км. м, сегодня около трех часов дня неожиданно закрыл двери. ФОТО: Urmas Luik

По словам руководителя Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно быть открытыми в сегодняшней сложной ситуации и информировать общественность обо всех случаях заражения, а также о том, что сделано, чтобы клиенты и сотрудники могли чувствовать себя в безопасности в магазинах Maxima.

"Конечно, этот вопрос сложный и эмоционально тяжелый, но я вижу, что будучи одной из крупнейших розничных сетей наша корпоративная социальная ответственность заключается в том, чтобы делиться важной информацией в кризисных ситуациях как с нашими сотрудниками, так и с общественностью через СМИ", - добавил Волкас.

"Чтобы быть уверенными в безопасности наших сотрудников и клиентов, четвертого апреля мы закрыли магазин Pärnu Maxima XXX и находящиеся там помещения арендаторов для полной дезинфекции, а в воскресенье, 5 апреля, магазин будет открыт для покупателей. Клиентов обслуживают только те сотрудники, у которых результаты тестов отрицательны", - сказал Эдвинас Волкас.

Торговый центр вместе с магазином Pärnu Maxima XXX неожиданно закрыл двери в субботу около трех часов дня. ФОТО: Urmas Luik