В Пярну Covid-19 нашли у работника супермаркета. Проверили всех, оказалось - заболевших больше

В Эстонии Maxima предлагает работникам при появлении симптомов болезни сразу пройти тест на коронавирус. Когда появился первый положительный результат теста, было решено отправить всех сотрудников Pärnu Maxima на тестирование, магазин был продезинфицирован и после этого снова открыт с новой сменой. Сегодня получены все результаты тестов, выяснилось, что из 143 тестов в общей сложности положительными оказались три, пишет Rus.Postimees.
"Вышел в числе последних, полиция закрыла все здание", - прокомментировал в соцсетях в группе Märgatud24 Pärnus один из последних посетителей магазина в 15:30. Сотрудник Maxima также написал, что сегодня в их магазине проходила коронапроверка.
"Все сотрудники должны были сдать пробу. Те, у кого был выходной, должны были прийти на место и сдать пробу", - написано в комментарии.
Как рассказали находившиеся на месте, около магазина было несколько полицейских патрулей.
По словам руководителя Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно быть открытыми в сегодняшней сложной ситуации и информировать общественность обо всех случаях заражения, а также о том, что сделано, чтобы клиенты и сотрудники могли чувствовать себя в безопасности в магазинах Maxima.
"Конечно, этот вопрос сложный и эмоционально тяжелый, но я вижу, что будучи одной из крупнейших розничных сетей наша корпоративная социальная ответственность заключается в том, чтобы делиться важной информацией в кризисных ситуациях как с нашими сотрудниками, так и с общественностью через СМИ", - добавил Волкас.
"Чтобы быть уверенными в безопасности наших сотрудников и клиентов, четвертого апреля мы закрыли магазин Pärnu Maxima XXX и находящиеся там помещения арендаторов для полной дезинфекции, а в воскресенье, 5 апреля, магазин будет открыт для покупателей. Клиентов обслуживают только те сотрудники, у которых результаты тестов отрицательны", - сказал Эдвинас Волкас.
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