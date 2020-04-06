"Рисуем губы поверх маски": Рижский визажист Любовь, которую не сломит даже коронавирус

Любовь Розенфельд - профессиональный визажист и стилист по прическам, универсал. Работает с частными и коммерческими клиентами. Ее работы можно встретить на модных показах, в популярных журналах - "Люблю", "Лилит", Voque, Klubs и других. Любовь регулярно участвует в различных творческих проектах и ведет уроки основ макияжа в рижской фотошколе.

- Поменялось ли что-то в твоей работе с момента введения режима чрезвычайной ситуации? Количество работы уменьшилось?

- Работы хватает, большую роль играет универсальность и широкий круг знакомств. Личные рекомендации клиентов работают лучше, чем реклама, особенно сейчас, в свете большого интереса к данной профессии. Количество визажистов растет.

С начала объявления режима чрезвычайной ситуации наша сфера пострадала примерно в той же мере, что и сфера организации мероприятий - ивенты отменяются, концерты переносятся, дни рождения отмечаются в узком семейном кругу… Остаются отчаянные - но их немного.

Сейчас я временно приостановила свою деятельность, так как контакт визажиста и клиента довольно тесный, и если я еще могу быть в маске, то накрасить клиентку в маске будет проблематично.

Хотя в Сети уже есть шуточные видео на эту тему - тональное средство наносится на маску, и поверх нее рисуются губы. Надеюсь, это так и останется шуткой (смеется).

- Как ты живешь сейчас? С кем проводишь самоизоляцию?

- Как и большинство жителей нашей страны, я ушла на самоизоляцию и стараюсь как можно меньше контактировать с людьми. Вместе со мной моя любимая семья - муж, сын и кот.

Сын учится в профессиональной школе "Виктория" и сейчас, как и все, на удаленном обучении. К счастью, мне уже не надо помогать ему с уроками, так что в этом плане я очень счастливая мама. Муж работает, хотя их сфера тоже переживает трудные времена.

- Чем ты себя занимаешь?