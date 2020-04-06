"Рисуем губы поверх маски": Рижский визажист Любовь, которую не сломит даже коронавирус
В связи с пандемией коронавируса Covid-19 в Латвии введен режим ЧС. Правительство призвало жителей оставаться дома и соблюдать правила дистанцирования. RUS.TVNET продолжает общаться с представителями индустрии красоты. Знакомьтесь - востребованный рижский визажист Любовь Розенфельд.
Любовь Розенфельд - профессиональный визажист и стилист по прическам, универсал. Работает с частными и коммерческими клиентами. Ее работы можно встретить на модных показах, в популярных журналах - "Люблю", "Лилит", Voque, Klubs и других. Любовь регулярно участвует в различных творческих проектах и ведет уроки основ макияжа в рижской фотошколе.
- Поменялось ли что-то в твоей работе с момента введения режима чрезвычайной ситуации? Количество работы уменьшилось?
- Работы хватает, большую роль играет универсальность и широкий круг знакомств. Личные рекомендации клиентов работают лучше, чем реклама, особенно сейчас, в свете большого интереса к данной профессии. Количество визажистов растет.
С начала объявления режима чрезвычайной ситуации наша сфера пострадала примерно в той же мере, что и сфера организации мероприятий - ивенты отменяются, концерты переносятся, дни рождения отмечаются в узком семейном кругу… Остаются отчаянные - но их немного.
Сейчас я временно приостановила свою деятельность, так как контакт визажиста и клиента довольно тесный, и если я еще могу быть в маске, то накрасить клиентку в маске будет проблематично.
Хотя в Сети уже есть шуточные видео на эту тему - тональное средство наносится на маску, и поверх нее рисуются губы. Надеюсь, это так и останется шуткой (смеется).
- Как ты живешь сейчас? С кем проводишь самоизоляцию?
- Как и большинство жителей нашей страны, я ушла на самоизоляцию и стараюсь как можно меньше контактировать с людьми. Вместе со мной моя любимая семья - муж, сын и кот.
Сын учится в профессиональной школе "Виктория" и сейчас, как и все, на удаленном обучении. К счастью, мне уже не надо помогать ему с уроками, так что в этом плане я очень счастливая мама. Муж работает, хотя их сфера тоже переживает трудные времена.
- Чем ты себя занимаешь?
- Моя работа довольно сезонна - обычно пик приходится на конец весны - лето - начало осени и рождественские каникулы, а сейчас и так межсезонное затишье, поэтому мне не так сложно расслабиться и получить удовольствие от роли домохозяйки.
Разобрать все шкафы, навести порядок в документах, научиться готовить новые блюда, почитать книги, посмотреть сохраненные фильмы и лекции на YouTube, заняться йогой.
- Как, по твоему мнению, лучше всего использовать это свободное время?
- Я использую это время для себя, чтобы потом с новыми силами, обновленной, войти в новую реальность, в которой, вероятно, у людей станет меньше денег на услуги специалистов красоты.
И еще, думаю, изменится психология - больше людей будет стараться избегать близких контактов. Массовое нагнетание и большое количество рассуждений на тему вирусов и бактерий увеличит количество гермофобов.
Ну что ж, мир постоянно меняется, и надо уметь подстраиваться под предлагаемые обстоятельства!
- Можешь ли ты дать совет женщинам, которые теперь вынуждены отказаться от услуг салонов красоты?
- Я считаю, что сейчас подходящее время, чтобы девушки и женщины научились краситься сами. Онлайн-обучение, уроки на YouTube, частные уроки "Накрась себя сама" - способов множество, выбирайте, что вам ближе.
Сейчас в тренд входит естественность, поэтому нет необходимости покупать кучу косметики и учиться сложным цветным растушевкам (за этим уже к специалистам).
- А как же волосы?
- Такие же видеоуроки можно пройти по укладкам, опять-таки - сложные вечерние прически оставим специалистам, а на выход в театр или в ресторан можно научиться делать модную легкую укладку. Если вы считаете, что у вас не получится - вы себя недооцениваете. Главное тут - порядок действий.
- Как, на твой взгляд, изменится сфера твоей деятельности после отмены самоизоляции/карантина?
- Сфера обязательно претерпит изменения, но прогнозировать, что и как - сложно, так как мы еще в процессе перемен. Сейчас важно расставить жизненные приоритеты и пересмотреть ценности.
Я считаю, что марафон тщеславия последних лет должен переродиться во что-то более человечное!