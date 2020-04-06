Фото: Обнаженный снимок модели с туалетной бумагой собрал тысячи лайков

У Саммер сейчас около 2,4 миллиона подписчиков. Красавица продемонстрировала фолловерам, как она проводит время на карантине. На одном из снимков Лорен принимает ванну с пеной.

"Провожу карантин не делая ничего другого, как купание в ванне с пеной и играя в Animal Crossing. А как у вас?", - подписала она пикантное фото.

Модель также обыграла один из самых популярных продуктов пандемии - туалетную бумагу - очень пикантным образом. Не секрет, что не только в Америке, но и во всем мире, с началом пандемии Covid-19, одним из самых востребованных предметов стала именно она. В Интернете есть много видеороликов, которые показывают, что люди даже дерутся, за упаковку туалетной бумаги.

Модель подошла к этому "кризису туалетной бумаги" с юмором. Она опубликовала фотографию, на которой ее груди прикрыты рулонами туалетной бумаги.

Красавица оставила своим поклонникам серьезное сообщение: "Откладывая в сторону шутки, я надеюсь, что вы в безопасности и позаботьтесь о себе. Мойте руки, думайте головой, но не паникуйте. Следуйте инструкциям властей и будьте в курсе происходящего".