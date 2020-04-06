Пн, 6.04.2020
Если говорим о реальных сценариях смены власти, то это что-то подобное Евромайдану. Это - когда сотни тысяч людей выходят на улицы и не уходят. Это единственный сценарий, как Путин может потерять власть. Роман Доброхотов, главный редактор The Insaider

Синие яйца: рецепт на Пасху от TVNET
Ярко и натурально!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Яйца на Пасху, традиционно покрашенные в луковой шелухе, всегда выглядят восхитительно, но, согласитесь, порядком поднадоели. Хочется чего-то более яркого, но при этом без какой-либо химии. TVNET попробовал покрасить яйца при помощи красной капусты. И у нас получилось!

Итак, для начала надо купить красную капусту, порезать ее и варить около получаса, пока вода не станет ярко-фиолетовой.

Когда вода слегка остынет, добавьте в нее немного уксуса и осторожно поместите  отваренные белые яйца.

Лучше всего оставить яйца в этой среде на ночь, но эффект будет заметен уже через 4 часа. А уж утром результат вас просто поразит!

Останется только смазать яйца маслом, чтобы они блестели и не потрескались.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Последние новости

НАВЕРХ