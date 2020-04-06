Как правильно разобрать гардероб и достать летние вещи

Напишите список

Это первое правило, чтобы понять от чего следует избавиться, что стоит заменить, а что необходимо докупить. Речь даже не об одежде. Возможно, вам не хватает вешалок, шнурков или летнего головного убора.

Идеально составить список покупок на будущее. Старайтесь в нем указывать максимально точное описание желаемой покупки - полосатое платье, вешалка с плечиками, желтая соломенная шляпа и так далее.

Пересмотрите внимательно полку с нижним бельем и аксессуары - трусы, носки, колготки, чулки резинки для волос, кепки, солнцезащитные очки и так далее.

ФОТО: pixabay.com

Попросите совета

Устройте прямой эфир с подругой, которая поможет вам и даст совет, если речь идет о вещах, с которыми вам не хочется расставаться. Обратите внимание, как часто вы это носили, по размеру ли вам эти джинсы. Не стоит оставлять из на полке со словами: "Я еще похудею". Если же вы не хотите привлекать подруг, то можно обратиться к специалисту, которые поможет вам разобрать шкаф и разобрать вашу одежду по комплектам на разные выходы.

Главное — это заранее объясните себе, что надо быть готовым к критике и расставанию с любимыми вещами (пусть и заношенными).

Разберите вещи по сезонам

Зимние вещи уже можно постепенно убирать с полок и перекладывать в дальние ящики. Начните с того, что подбирайте любимые комплекты, чтобы носить их дома. . Теплую куртку и обувь оставьте для выхода из дома. Такая подготовка настроит вас к приходу весны.

Разберите одежду по стопкам

Начните с того, что выберите из шкафа всю одежду. Мы уверенны, что на полках вы встретите давно забытые вещи, без которых прекрасно обходились годами.

ФОТО: pixabay.com

Разберите одежду по стопкам - "под вопросом", "планирую носить" и "откажусь".

Все то, от чего вы хотите отказаться можно оставить в контейнере для сбора ненужной одежды.

Если аксессуары или предметы одежды вы не носите в течение последнего года, то вероятно, они вам не пригодятся и дальше. Мы рекомендуем помнить о том, что некоторую одежду можно переделать или перешить.

Приведите одежду в порядок

Пришейте недостающие пуговицы, проверьте работу молний, опустошите карманы. Перестирайте одежду, чтобы потом достать ее чистой и свежей. Занесите в список те вещи, которым нужна химчистка или ремонт.

Оптимизируйте пространство

Разборка шкафа - это идеальная возможность пересмотреть пространство и освободить полки. Постарайтесь составить и сложить все так, чтобы был порядок. Свитеры сложите так, чтобы на вещах не было заломов и уложите в несколько слоев. Слишком теплые вещи сложите за шерстяными аксессуарами. Обувь лучше всего хранить отдельно и в коробках.

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