В Эквадоре из-за Covid-19 не хватает гробов

В крупнейшем городе Эквадора - Гуаякиле, не хватает гробов в связи с ростом смертности от Covid-19. Местные жители хоронят своих близких в картонных коробках.
Производители обеспечили местное население 1000 коробками из прессованного картона. В городе или нет гробов, или они очень дорогие - самый дешевый стоит порядка 400 евро.
В городе введен комендантский час - на протяжении 15 часов. Это и стало причиной, по которой производство гробов остановилось, сообщает агентство AFP.
Армия участие приняла участие в вывоз тел умерших - похоронные бюро не могли справиться с объемами.
В Эквадоре официально подтверждено 3646 случаев Covid-19, умерли 180 человек, в основном в городе Гуаякиль и его окрестностях.
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