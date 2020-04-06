В Эквадоре из-за Covid-19 не хватает гробов

Производители обеспечили местное население 1000 коробками из прессованного картона. В городе или нет гробов, или они очень дорогие - самый дешевый стоит порядка 400 евро.

В городе введен комендантский час - на протяжении 15 часов. Это и стало причиной, по которой производство гробов остановилось, сообщает агентство AFP.

Армия участие приняла участие в вывоз тел умерших - похоронные бюро не могли справиться с объемами.

В Эквадоре официально подтверждено 3646 случаев Covid-19, умерли 180 человек, в основном в городе Гуаякиль и его окрестностях.