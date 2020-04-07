Заказали пиццу на дом? Вот что думают те, кто сегодня доставляет еду

Терпение - золото!

Каждый из нас хочет насладиться качественной, теплой, вкусной и свежеиспеченной пиццей, а не подогретым полуфабрикатом. Вот почему следует знать, что

потребуется не менее 20 минут, чтобы из сырого теста приготовить настоящую пиццу. И да, еще нужно время для доставки.

Доставщик пиццы - тоже человек

Если вы живете в частном доме, а на улице идет дождь, проявите внимательность - дождитесь заказа с уже приготовленными для оплаты деньгами или пригласите доставщика под крышу, чтобы не дать ему промокнуть.

Будьте вежливы

Если пицца уже доставлена, отложите телефон - скажите, что перезвоните позже. И не забудьте найти какую-нибудь вежливую фразу, чтобы поблагодарить того, кто привез вам любимое лакомство.

Прежде чем открыть дверь…

Доставщик пиццы на самом деле не хочет видеть вас без рубашки или брюк...

Согласитесь, вы на его месте тоже наверняка не были бы рады встрече с полуобнаженным незнакомцем- как-то неудобно, правда?

Чаевые

Когда вы посещаете кафе или ресторан, оставить чаевые официанту - вполне очевидно и общепринято. То же самое должно относиться и к доставщику пиццы.

Заказали и забыли?

Да, бывают случаи, когда еда доставлена по адресу, но никто не открывает дверь и даже не отвечает на звонки. Доставщик не может ждать вечно. В такой ситуации вы сами виноваты, и не надо звонить в компанию и жаловаться на некачественный сервис.