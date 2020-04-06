Ситуация схожа со Словакией и Грузией: инфекционист о подходе Латвии к борьбе против Covid-19

"Мы не можем позволить себе рисковать, как это делают Германия и Швеция, где прекрасно развитые отделения интенсивной терапии планомерно готовились к таким испытаниям", - сказал эксперт, добавив, что ситуация с Covid-19 в Латвии по-прежнему нестабильна.

Также Думпис считает, что введенные в Латвии ограничения относительно невелики на фоне других стран.

"В целом тенденции показывают, что введенные меры предосторожности работают", - подчеркнул специалист Минздрава.

Сокращение числа новых случаев заболевания на прошлой неделе Думпис объясняет тем, что раньше многие случаи были связаны с приезжающими из-за рубежа и их контактами.

В свою очередь на прошлой неделе были эпидемиологически более сложные случаи, в том числе связанные с учреждениями здравоохранения и пансионатами, также была выявлена вспышка в приюте.

"Эти вспышки могут иметь более серьезные последствия", - предостерег инфекционист.

Текущую ситуацию в Латвии он сравнил с ситуацией в Словакии и Грузии, где, судя по данным, эпидемия в некоторой степени контролируется с самого начала.

Ситуация в Латвии отличается и от ситуации в Эстонии и Литве, где введены более строгие меры предосторожности.

"Возможно, наша первая реакция была более целенаправленной", - сказал представитель Минздрава, указав, что с самого начала приоритетными мерами было тестирование и поиск контактов заболевших.

Наметившееся сокращение числа новых случаев можно объяснить и тем, что система надзора за инфекционными заболеваниями в Латвии, в отличие от других стран, является централизованной.

"В то же время следует подчеркнуть, что это краткосрочные успехи и в дальнейшем нас еще могут ожидать неприятные сюрпризы", - сказал Думпис.