PVD выступила с предупреждением о Covid-19 касательно домашних животных

Как отмечает PVD, хотя пока нет достаточных научных доказательств того, что Covid-19 может передаваться от домашнего животного, например, собаки или кошки человеку и наоборот, в мире зарегистрировано несколько случаев, когда вирус был обнаружен у домашних питомцев.

Например, вирус был выявлен у двух собак и одной кошки, чьи хозяева были больны Covid-19, а также у тигра в зоопарке, где положительный анализ на Covid-19 был у ухаживающего за ним смотрителя.

PVD призывает владельцев домашних животных к осторожности, отмечая, что Covid-19 - новая болезнь, которая еще недостаточно изучена.

Поэтому ПВС призывает не гладить чужих и бродячих животных, не брать их домой, после любого контакта с животным, даже со своим питомцем, мыть руки, а также не позволять гладить своего питомца чужим людям.

Во время прогулки не следует позволять своему питомцу общаться с другими животными, а если у человека выявлен Covid-19, следует избегать слишком близкого контакта с животным.

Если во время болезни о питомце некому позаботиться, его можно поместить в ветеринарную клинику, приют или гостиницу для животных, проинформировав о том, что у владельца положительный анализ на Covid-19.