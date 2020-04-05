Можно ли заразиться Covid-19 от домашних животных? Или заразить их?

Коронавирус у всех животных разный

Видов коронавируса более 40. Тот, который вызывает у людей заболевание Covid-19, называется SARS-CoV-2. На данный момент единственным возможным представителем животного мира, который может быть носителем опасного для человека SARS-CoV-2, считается летучая мышь (Rhinopolus ferrumequinum). У котов, собак, крупного рогатого скота, свиней и других животных, с которыми контактирует человек, новый вид коронавируса не обнаружен. А те, что есть, для человека считаются не опасными.

У каждого животного есть свой враг среди коронавирусов.

Например, "собачий" коронавирус вызывает у четвероного диарею. Целых три вида коронавируса могут атаковать свиней и привести к пневмонии, диарее или гастроэнтериту.

Кошкам угрожают два вида коронавируса - оба вызывают инфекционный перетонит. Вылечить его почти невозможно. Летальный исход почти всегда.

"Все виды коронавируса, которые могут быть у животных, человеку не угрожают. На данный момент нет научно доказанного факта, что какой-то из видов коронавируса может передаться человеку от животного", - говорит Круминя.

Животное - это тоже поверхность

Пока это единственный доказанный способ, как посредством животного можно заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 - тело животного может стать посредником между человек с Covid-19 и своим хозяином.

"Например, вы пошли гулять со своей собакой. На улице к вам подошли и попросили погладить милую собачку. Вы разрешили. А за минуту до этого прохожий чихнул, прикрыв ладонь рукой, - и перенес Sars-COV-2 на шерсть вашей собаки", - приводит пример ветеринар. После погладили собаку вы, потрогали лицо и тем самым поставили себя под угрозу.

Агнесе Круминя ФОТО: Rus.TVNET

И что же делать?

Не давать никому гладить свою собаку (вообще-то об этом никто и не должен просить с учетом нового правила о дистанцировании). Во-вторых - стараться гулять с собакой в безлюдных местах.

"Люди, которые живут в многоэтажных домах и не имеют возможности пойти с собакой в лес, могут, как вариант, выносить собаку на руках и отпускать на землю подальше от подъезда, лестницы. Если собака большая, то можно купить ей специальные ботиночки: обулись - пошли гулять, пришли домой - сняли и сразу помыли руки", - говорит ветеринар.

Специалист призывает людей не трогать собаку немытыми руками, чтобы, например, не перенести вирус с кнопки лифта на шерсть.

"Нужно просто помнить, что животное - это тоже поверхность. Я не советую увлекаться мытьем - просто вода вирус не убьет, а содержащие бактерицидные вещества шампуни при частом применении нарушат естественный баланс", - отмечает эксперт.

Если кот ходит гулять, то есть два варианта - или на время пандемии не выпускать его на прогулку, или же с особой тщательностью мыть полы дома, протирать поверхности и стараться не пускать кота в постель, не разрешать запрыгивать на стол.

Вероятность, что ваше животное принесет домой новый вид коронавируса, скорее всего, не очень высока, но лучше перестраховаться, заключает ветеринар.

Можно ли заразить животное Sars-COV-2?

Мировое ветеринарное сообщество предполагает, что коты и хорьки могут заразиться от человека болезнью Covid-19, впрочем, это еще не доказано.

"В последних научных публикациях такое допускается, однако важно понимать, что коты и хорьки не являются целью SARS-CoV-2 - они могут были лишь посредниками между пациентом с Covid-19 и своим хозяином. У нескольких обследованных животных Sars-COV-2 был обнаружен на слизистой и в легких, но в намного меньшей концентрации, чем у человека. Следовательно, просто чаще мойте руки и не целуйте животных", - говорит ветеринар, отмечая, что Sars-COV-2 - новый вирус и еще многое относительного него предстоит исследовать.