Пн, 6.04.2020
Перед тем, как думать над отменой отдельных ограничений, стоит получше оборудовать больницы, а также дождаться более быстрых диагностических тестов. Уга Думпис, инфектолог

В зоопарке Нью-Йорка Covid-19 обнаружили у тигра

ФОТО: AP/Scanpix

В зоопарке Бронкса, в Нью-Йорке, у тигрицы Нади взяли анализы на Covid-19. Они показали положительный результат, сообщает National Geographic. 

Симптомы заболевания есть уже у шести представителей семейства кошачьих, проживающих в этом зоопарке, сообщает Департамент сельского хозяйства США. 

"Это первый случай, известный нам, когда дикое животное заболевает Covid-19, заразившись от человека", - указал главный ветеринар зоопарка Пол Калле.  Тигрица Надя, скорее всего, заразилась от работника.

"Это единственный понятный сценарий", - считает Калле. 

Зоопарк закрыт для посещения с 16 марта, так как в Нью-Йорке очень тяжелая ситуация ввиду распространения коронавируса

В конце марта у четырехлетней Нади появился кашель.  2 апреля у нее взяли анализы, которые показали наличие нового вида коронавируса. Симптомы есть еще у шести больших кошек зоопарка - сестры Нади, двух амурских тигров и трех африканских львов. Ветеринары наблюдают за всеми животными, и ожидается благоприятный исход, указал Калле. 

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