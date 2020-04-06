В зоопарке Нью-Йорка Covid-19 обнаружили у тигра

Симптомы заболевания есть уже у шести представителей семейства кошачьих, проживающих в этом зоопарке, сообщает Департамент сельского хозяйства США.

"Это первый случай, известный нам, когда дикое животное заболевает Covid-19, заразившись от человека", - указал главный ветеринар зоопарка Пол Калле. Тигрица Надя, скорее всего, заразилась от работника.

"Это единственный понятный сценарий", - считает Калле.

Зоопарк закрыт для посещения с 16 марта, так как в Нью-Йорке очень тяжелая ситуация ввиду распространения коронавируса.

В конце марта у четырехлетней Нади появился кашель. 2 апреля у нее взяли анализы, которые показали наличие нового вида коронавируса. Симптомы есть еще у шести больших кошек зоопарка - сестры Нади, двух амурских тигров и трех африканских львов. Ветеринары наблюдают за всеми животными, и ожидается благоприятный исход, указал Калле.