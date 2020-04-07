Умер еще один пациент с Covid-19

Согласно эпидемиологическому обследованию, проведенному ранее, больной заразился от члена семьи, у которого ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

Это один из случаев, эпидемиологически связанных со вспышкой в Елгаве, где заболели как клиенты, так и сотрудники похоронного бюро.

У погибшего было несколько хронических заболеваний, он был помещен в больницу, где спустя неделю умер.

Таким образом на данный момент в Латвии зарегистрировано два летального исхода лиц, у которых инфекция протекала в тяжелой форме и по причине серьезных побочных заболеваний наступила смерть.

Об одном случае - смерти постояльца приюта "Синий крест" - ожидается заключение патологоанатома о причинах кончины, так как у него не было ярко выраженных признаков заболевания, пояснили в SPKC.

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у шести латвийцев. Таким образом, по состоянию на 7 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 548.

Как указал эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков, данные за последнюю неделю говорят о том, что количество зарегистрированных случаев Covid-19 уменьшается, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации в результате введенных в стране ограничительных мер.

По его словам, это также свидетельствует о понимании обществом необходимости соблюдения этих мер. В то же время SPKC еще работает с 2500 лицами, у которых был близкий контакт с заболевшими.

"Поэтому пока мы не можем считать, что нынешние показатели свидетельствуют об окончании эпидемии, и по-прежнему нужно соблюдать установленные меры предосторожности", - подчеркнул эпидемиолог.