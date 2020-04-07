Шесть новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 548

В минувшие сутки было проведено 1122 анализа, шесть оказались положительными.

На данный момент в Латвии проверены 22 575 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 548 латвийцев.

Госпитализирован 41 человек, 38 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1122 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 6 cilvēkiem. LV kopā veikti 22575 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 548 personām.

41 pacients stacionēts, tai skaitā 38 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 7, 2020

На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".