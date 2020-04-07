Вт, 7.04.2020
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Шесть новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 548

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ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у шести латвийцев. Таким образом, по состоянию на 7 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 548. 

В минувшие сутки было проведено 1122 анализа, шесть оказались положительными. 

На данный момент в Латвии проверены 22 575 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 548 латвийцев. 

Госпитализирован 41 человек,  38 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. 

На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".

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