Шесть новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 548

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у шести латвийцев. Таким образом, по состоянию на 7 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 548.
В минувшие сутки было проведено 1122 анализа, шесть оказались положительными.
На данный момент в Латвии проверены 22 575 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 548 латвийцев.
Госпитализирован 41 человек, 38 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1122 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 6 cilvēkiem. LV kopā veikti 22575 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 548 personām.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 7, 2020
41 pacients stacionēts, tai skaitā 38 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati)
На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!